Serie A2: il Club Tennis Ceriano si impone sul Cus Catania

Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile, il Club Tennis Ceriano ha conquistato una fondamentale vittoria, superando il Cus Catania con il punteggio di 3-1. Un successo che rafforza la posizione del club brianzolo nelle parti alte della classifica del girone 2, in vista dei prossimi decisivi incontri. Nel primo singolare di giornata, Maria Aurelia Scotti ha sconfitto Noemi La Cagnina con il punteggio di 6-4 6-3. Scotti ha giocato un match solido, mostrando continuità e determinazione, nonostante un piccolo problema alla schiena. A seguire, Carola Cavelli ha provato senza successo a contrastare il gioco di Miriana Tona che si è imposta per 6-3 6-4. Il nuovo vantaggio di Ceriano è arrivato per mano di Rachele Zingale che ha avuto la meglio su Giulia Paternò in tre set (6-4 2-6 6-3). Zingale, dopo un avvio brillante, ha subito il rientro dell’avversaria, ma nei momenti clou del match ha fatto la differenza. Come spesso accade è stato il doppio ad essere decisivo per le sorti della sfida. La coppia cerianese Cavelli/Scotti, per la prima volta in campo assieme, ha sconfitto Tona/Paternò in un match dai mille volti, chiuso con il punteggio di 3-6 6-2 10/7.

Nelle altre partite del girone 2, Copertino è stato sconfitto in casa dal Tc Prato con un netto 4-0, mentre nel derby piemontese il Tennis Beinasco ha prevalso sul Circolo della Stampa Sporting Torino per 3-1. Con questi risultati, il Club Tennis Ceriano si trova a quota 6 punti in classifica, confermandosi tra le squadre più competitive del raggruppamento. “Una giornata fantastica, questo successo è fondamentale per la salvezza – ha commentato il capitano Silverio Basilico -. Stiamo dimostrando ancora una volta che possiamo stare in questa categoria. Venendo alle partite, Scotti ha giocato sempre in spinta, sempre aggressiva nonostante quel piccolo problema alla schiena che ci ha fatto tremare un po’. Ottima la prova anche di Cavelli che, seppur sconfitta, ha venduto carissima la pelle. Anche Zingale aveva di fronte un’avversaria difficile, ma con cuore e testa ha portato a casa un match fondamentale. Nell’inedito doppio, ho visto crescere il feeling tra Scotti e Cavelli punto dopo punto, hanno davvero messo in campo lo spirito che guida la nostra squadra”. Spirito che sarà decisivo anche nella quinta giornata in programma domenica 3 novembre: il CTC affronterà a Roma il Tc Parioli.

Serie A2 femminile 2024, giornata 4 – Girone 2

Club Tennis Ceriano – Cus Catania 3-1

Maria Aurelia Scotti (Ce) b. Noemi La Cagnina (Ca) 6-4 6-3, Miriana Tona (Ca) b. Carola Cavelli (Ce) 6-3 6-4, Rachele Zingale (Ce) b. Giulia Paternò (Ca) 6-4 2-6 6-3, Cavelli / Scotti (Ce) b. Tona / Paternò (Ca) 3-6 6-2 10/7.

Classifica

1. Tennis Club Prato, 9 punti

1. Apem Copertino, 9 punti

3. Club Tennis Ceriano, 6 punti

3. Tc Parioli Roma, 6 punti

3. Tennis Beinasco, 6 punti

6. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

6. Cus Catania, 0 punti

