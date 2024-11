Serie A2, trasferta a Roma amara per il Ct Ceriano

Delle partite in calendario, la trasferta a Roma sulla terra battuta del Tc Parioli era sulla carta una delle più proibitive. Purtroppo per il Club Tennis Ceriano così è stato anche sul campo e, nonostante il solito carattere delle giocatrici capitanate da Silverio Basilico, è arrivata una sconfitta per 4-0. Nei primi due singolari in programma, Greta Greco Lucchina e Rachele Zingale nulla hanno potuto rispettivamente contro Tena Lukas e Lucrezia Musetti. Il nuovo acquisto del CTC è stato battuto per 6-3 6-2 in 59 minuti, mentre Zingale è stata superata col punteggio di 6-2 6-2 in una dozzina di minuti in più di gioco. Più combattuto il terzo singolare che ha visto per Ceriano l’esordio stagionale di Camilla Scala. L’imolese ha impiegato un set per entrare in partita contro Beatrice Lombardo: dopo aver perso il primo parziale per 6-1, Scala ha infatti incamerato il secondo per 6-3. Ricco di emozioni poi il set decisivo, chiuso da Lombardo per 8 punti a 6 nel tie-break finale, con qualche rammarico per la giocatrice del CTC. L’en plein romano è arrivato poi grazie al match di doppio conquistato al super tie-break da Nastassia Burnett e Francesca Gandolfi sulla coppia cerianese formata da Greco Lucchina e Maria Aurelia Scotti (6-2 5-7 10/7).

“Ci rimane un po’ di amaro in bocca – ha commentato capitan Basilico al termine della sfida -. Avevamo preparato in modo ottimale la formazione, purtroppo per dei dettagli non siamo riusciti ad arrivare al 2-2. Nel singolare della Scala e nel match di doppio ci è mancato davvero un soffio per far girare a nostro vantaggio il risultato. Il 4-0 mi sembra davvero troppo pesante per quello che si è visto in campo. Dobbiamo dimenticarci velocemente di questa sconfitta perché settimana prossima affronteremo la squadra più forte del girone e dobbiamo essere pronti e al 100%”. Domenica 10 novembre (alle ore 10), sui campi veloci del Centro Robur di Saronno arriverà infatti il Tc Prato, rullo compressore del girone 2. Le toscane hanno sin qui conosciuto solo la parola vittoria, ma le giocatrici di Ceriano daranno come sempre il massimo per far gioire il pubblico di casa.

Serie A2 femminile 2024, giornata 5 – Girone 2

Tennis Club Parioli – Club Tennis Ceriano 4-0

Tena Lukas (P) b. Greta Greco Lucchina (C) 6-3 6-2, Lucrezia Musetti (P) b. Rachele Zingale (C) 6-2 6-2, Beatrice Lombardo (P) b. Camilla Scala (C) 6-1 3-6 7-6, Burnett / Gandolfi (P) b. Greco Lucchina / Scotti (C) 6-2 5-7 10/7.

Classifica girone 2

1. Tennis Club Prato, 12 punti

2. Tc Parioli Roma, 9 punti

2. Apem Copertino, 9 punti

4. Club Tennis Ceriano, 6 punti

4. Tennis Beinasco, 6 punti

6. Cus Catania, 3 punti

7. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

