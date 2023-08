Il Tempio del Tennis: momenti epici che hanno fatto la storia di Wimbledon

Il torneo di Wimbledon, conosciuto come il più antico e prestigioso evento del tennis mondiale, ha incantato il pubblico per oltre un secolo con emozionanti sfide e partite leggendarie. In questa panoramica, esploreremo alcuni momenti iconografici che hanno segnato in qualche modo la storia di Wimbledon e del tennis stesso. Da scontri di stili indimenticabili a rivincite storiche, queste finali hanno visto sfidarsi alcuni dei più grandi campioni del mondo, lasciando un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati di tutto il globo. Un viaggio nel passato per rivivere momenti di gloria e dramma sul sacro prato del Centre Court, dove il talento e la determinazione hanno coronato i campioni di Wimbledon.

Borg vs. McEnroe – Scontro tra Titani (Wimbledon 1980)

Fu il 5 luglio 1980 quando la leggendaria finale tra Björn Borg e John McEnroe infiammò l’erba di Wimbledon. Le due leggende del tennis mondiale si fronteggiarono in una sfida epica che si protrasse per cinque set, con lo svedese che riuscì alla fine ad avere la meglio in un match memorabile con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6. Fu uno scontro di stili, con McEnroe che mostrò un gioco aggressivo a rete e Borg che dimostrò le sue proverbiali calma e resistenza.

La Rivincita Storica: Borg vs. McEnroe (Wimbledon 1981)

E l’anno successivo, il 4 luglio 1981, il mondo del tennis fu nuovamente testimone di un’indimenticabile sfida tra i due. La finale del 1981 fu altrettanto emozionante della precedente, e ancora una volta ad altissima tensione. Ma in quest’occasione, fu The Genius ad avere la meglio sullo svedese, vincendo con un punteggio finale di 4-6, 7-6(1), 7-6(4), 6-4, vendicando così la sconfitta dell’anno precedente e soppiantando definitivamente il rivale (che si ritirerà poco tempo dopo a soli 26 anni) sulla vetta del tennis mondiale.

Agassi vs. Sampras – The American Showdown (Wimbledon 1999)

La finale maschile di Wimbledon 1999 rappresenta uno deglia apici della leggendaria rivalità, tutta americana, tra Pete Sampras e Andre Agassi. Il 4 luglio, i due si affrontarono in un match con pochi precedenti: Sampras, con il suo gioco potente caratterizzato da un servizio devastante, era già un veterano a Wimbledon, avendo vinto il titolo per quattro volte; Agassi, noto per la sua versatilità, sperava di ottenere il suo primo titolo al torneo. La partita fu uno spettacolo senza pari: Sampras si aggiudicò il primo set al tie-break; Agassi rispose vincendo il secondo set 6-4. Nel terzo, diedero spettacolo spingendosi vicendevolmente oltre i propri limiti, con Sampras che riuscì a strappare il set con un altro tie-break e, chiudendo il quarto 6-3, a conquistare il titolo per la quinta volta.

Nadal vs. Federer – Un Duello fuori dal Tempo (Wimbledon 2008)

Il 6 luglio 2008, Rafael Nadal e Roger Federer si sono scontrati in una delle finali più spettacolari del torneo di Wimbledon. In un match di cinque set, Nadal ha combattuto contro il campione in carica, Federer, dimostrando un gioco straordinario e una determinazione senza pari, riuscendo alla fine a prevalere con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7, conquistando il suo primo titolo a Wimbledon e mettendo fine al regno di Federer, che aveva già vinto cinque titoli consecutivi.

Sorelle a Confronto: Serena vs. Venus (Wimbledon 2009)

Quasi un anno dopo, il 4 luglio 2009, il mondo del tennis fu testimone di una finale unica nel suo genere, con le sorelle Serena e Venus Williams a sfidarsi per il titolo femminile sul prato inglese. Le due campionesse offrirono uno spettacolo di talento e determinazione, ma alla fine fu l’inarrestabile Serena a trionfare con il punteggio di 7-6(3), 6-2, diventando la campionessa di Wimbledon per la terza volta in carriera.

La coraggiosa impresa di Andy Murray a Wimbledon (Wimbledon 2013)

Era dal 1936 che i britannici attendevano un trionfo nazionale nel singolare maschile di Wimbledon. E il 7 luglio 2013, Andy Murray, dopo la sconfitta subita in quattro set l’anno precedente per mano di Roger Federer, riuscì nell’impresa, regalando al suo paese una vittoria attesa quasi un secolo. In una finale commovente, l’inglese affrontò Novak Djokovic, dimostrando in quest’occasione una determinazione senza precedenti, trionfando con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4.

Djokovic vs. Federer – Il Marathon Match (Wimbledon 2019)

E chiudiamo la panoramica con un incontro da cardiopalma. Il 14 luglio 2019, Novak Djokovic e Roger Federer si scontrarono in un match che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati. La finale si estese per cinque set, e l’intensità del gioco fu alle stelle per tutta la sua durata. Entrambi dimostrarono una straordinaria combattivitò, col serbo che, nonostante per molti addetti ai lavori non fu il migliore dei due dalla prima all’ultima palla, riuscì ad avere la meglio su King Roger grazie ai suoi proverbiali nervi d’acciaio, con un punteggio di 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6 e 13-12(3), vincendo per la seconda volta il torneo con quello che è diventato il primo tie-break a 12 punti nella storia di Wimbledon.

Leggi anche: