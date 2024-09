Marino e Giambelli adesso sognano: sono in semifinale agli Europei under 16. A Parma anche Paolo Lorenzi

Avere un’italiana in finale nella 48esima edizione dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sarebbe un grande traguardo, averne due diventerebbe un risultato strepitoso. Non sarà facile, ma tecnicamente è ancora possibile e sognare non costa nulla. Hanno iniziato a farlo Fabiola Marino e Carla Giambelli, entrambe ancora a segno sui campi del Tennis Club President e qualificate per le semifinali a Parma. Venerdì le azzurrine hanno vinto due incontri agli antipodi: comodissimo quello della lombarda Giambelli, che si è fatta bastare 62 minuti per spazzare via la tedesca Emily Victoria Eigelsbach, sovrastata con un tennis super aggressivo fino al 6-0 6-1 finale; molto più combattuto quello della romana Marino, autrice di un miracolo contro la mancina olandese Antonia Stoyanov. Sul Centrale è finita 1-6 7-6 6-4 dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia punto su punto, con la giocatrice dei Paesi Bassi capace di proporre un tennis piatto difficile da contrastare. Ma la 16enne laziale, guidata dai tecnici Nicola Fantone e Giovanni Paolisso, non si è mai persa d’animo. Né quando si è trovata sotto per 3-0 nel tie-break del secondo set, poi vinto grazie a quattro punti fila, né quando la rivale è scappata addirittura sul 4-0 nel terzo, tornando ad assaporare il successo. Lì l’azzurra è stata fenomenale: punto dopo punto, game dopo game, è riuscita a risalire la corrente, stuzzicare i punti deboli dell’avversaria e completare prima l’aggancio e poi il sorpasso, accompagnato dall’incredulità dopo il match-point vincente. Fabiola si è lasciata cadere sul campo, poi è corsa ad abbracciare il suo angolo e quindi la connazionale Giambelli, insieme alla quale sabato tenterà di scrivere un pezzo di storia del nostro tennis giovanile.

Le due ci proveranno sia in singolare sia in doppio, insieme. Perché non paghe delle vittorie individuali, venerdì hanno raggiunto in coppia la finale del doppio, regolando per 6-4 6-4 le spagnole Esquiva Banuls/Sagrista Bermejo. Sabato sfideranno le rumene Burcescu/Popa. Tornando al singolare, in semifinale per la Marino ci sarà la slovacca Sona Depesova (6-4 6-3 alla tedesca Khomich), mentre la Giambelli sfiderà la svedese di origini asiatiche Tiana Tian Deng, a segno rimontando da 2-5 nel terzo set contro la serba Vujovic. Nella competizione di punta del calendario Tennis Europe, organizzata dalla Fitp, sono state definite anche le semifinali maschili. Nella parte alta del tabellone il talento turco Kaan Isik Kosaner sfiderà il mancino spagnolo Tito Chavez, mentre nella parte bassa a contendersi la finale ci saranno il regolarista rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, numero 2 del seeding, e il picchiatore austriaco Thilo Behrmann, numero 6. In quattro partite, il primo ha ceduto soltanto 11 giochi, il secondo 13: sono entrambi in formissima e il confronto di stili promette un duello da non perdere. Stabilita anche la finale del doppio maschile: gli ucraini Kartavenko/Vterkovskyi sfidano gli spagnoli Chavez/Gonzalez.

In attesa degli incontri di sabato, l’Italia ha già raccolto due soddisfazioni venerdì nei tabelloni di consolazione. Ilary Pistola ha vinto il torneo femminile, battendo in finale la serba Virc (5-4 5-3), mentre Antonio Marigliano ha chiuso al secondo posto nel maschile, battuto in rimonta dal greco Messis (2-4 4-2 4-2). A premiarli Henrik Thorsøe Pedersen (presidente di Tennis Europe) e Raimondo Ricci Bitti, consigliere Fitp e membro del board di Tennis Europe. Sabato a Parma si parte alle 14, su due campi. Sul Campo 1 le due semifinali femminili (prima Giambelli-Deng, a seguire Marino-Depesova), sul Campo 2 le sfide maschili. A seguire le finali dei doppi.

PAOLO LORENZI, DAGLI IBI AGLI EUROPEI UNDER 16

Nelle giornate di giovedì e venerdì, i Campionati Europei under 16 by Lavoropiù hanno ricevuto la gradita visita di Paolo Lorenzi, ex giocatore “pro” e oggi direttore degli Internazionali BNL d’Italia. Una manifestazione, quella del Foro Italico di Roma, che quest’anno si è arricchita anche di un torneo under 16 del calendario Tennis Europe, che dal 2025 sarà promosso fra i “Super Category”, ossia i pochissimi eventi di punta del circuito. “Per la Fitp – ha detto Lorenzi – i giovani rimangono una priorità, come dimostra l’organizzazione degli Europei e la novità degli Internazionali under 16 (che lui stesso dirigerà, ndr). Per continuare ad avere atleti al vertice anche nei prossimi anni è fondamentale investire sui nuovi talenti, anche attraverso le competizioni. A Parma ho trovato un gran bel clima e una realtà rara: ho visto quattro club dalle strutture incredibili, che collaborano fra loro per la buona riuscita di questi Europei. Lo definirei un progetto innovativo, da ripetere. In Italia abbiamo numerosi circoli che sembrano costruiti appositamente per ospitare i grandi eventi, pertanto cercheremo di utilizzarli sempre di più e sempre meglio”. Infine, un ricordo del suo passato. “Quando ero ragazzino – ha aggiunto – non ho avuto l’opportunità di giocare gli Europei perché nella mia annata (il 1981, ndr) c’erano numerosi connazionali al tempo più forti di me. Ma poi sono riuscito comunque ad avere un’ottima carriera. Questo per ricordare ai ragazzi di dare il giusto peso alle competizioni giovanili: sono importanti, ma non decidono il futuro di nessuno”.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2024 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP. Il livescore è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Quarti di finale: K. Kosaner (Tur) b. F. Livet Novkirichka (Fra) 3-6 6-4 7-5, T. Chavez (Esp) b. Z. Sesko (Slo) 6-4 6-2, T. Behrmann (Aut) b. J. Sadzik (Pol) 6-0 6-2, Y. Alexandrescou (Rou) b. C. Thies (Ger) 6-1 6-2.

Singolare femminile. Quarti di finale: T. Deng (Swe) b. L. Lujovic (Srb) 7-6 3-6 7-5, C. Giambelli (Ita) b. E. Eigelsbach (Ger) 6-0 6-1, S. Depesova (Svk) b. M. Khomich (Ger) 6-4 6-3, F. Marino (Ita) b. A. Stoyanov (Ned) 1-6 7-6 6-4.

Doppio maschile. Semifinali: Kartavenko/Vterkovskyi (Ukr) b. Majdandzic/Thies (Ger) 6-4 6-7 10/7, Chavez/Gonzalez (Esp) b. Becirovic Novak/Sesko (Slo) 6-2 1-6 10/7.

Doppio femminile. Semifinali: Burcescu/Popa (Rou) b. Manta/Schnyder (Sui) 7-6 6-3, Giambelli/Marino (Ita) b. Esquiva Banuls/Sagrista Bermejo (Esp) 6-4 6-4.

Singolare maschile Consolation. Semifinali: A. Messis (Gre) b. E. Valeinis (Lat) 4-2 4-1, A. Marigliano (Ita) b. C. Bentzel (Rou) 2-4 4-0 4-0. Finale: A. Messis (Gre) b. A. Marigliano (Ita) 2-4 4-2 4-2.

Singolare femminile Consolation. Semifinali: I. Pistola (Ita) b. F. Peet (Gbr) ritiro, L. Virc (Srb) b. D. Baycan (Tur) 4-2 4-1. Finale: I. Pistola (Ita) b. L. Virc (Srb) 5-4 5-3.

Leggi anche: