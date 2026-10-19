Entry List Atp Challenger 2026 – Week 45: Orleans, Lima, Knoxville, Brisbane, Matsuyama, Brisbane, Monastir

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 45 (09-15 novembre 2026). Con il calendario del circuito maggiore che volge al termine con gli ultimi appuntamenti della stagione, quello challenger invece si arricchisce. Sette tornei, tante opportunità per i giocatori che puntano a conquistare punti fondamentali in vista dell’inizio del 2027. Mancano poche settimane, infatti, alla chiusura delle liste per gli Australian Open. E l’obiettivo è mantenere una posizione nei primi 100 per chi vuole l’accesso al main draw e nei top-230 per chi vuole essere sostanzialmente certo di poter prendere parte alleq qualificazioni. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la quarantacinquesima ettimana della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 45 (09-15 NOVEMBRE)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 45 (09-15 NOVEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 ORLEANS
Altmaier,Daniel GER 65
Bellucci,Mattia ITA 68
Jacquet,Kyrian FRA 85
Gaston,Hugo FRA 93
Prizmic,Dino CRO 95
Bonzi,Benjamin FRA 100
de Jong,Jesper NED 102
Piros,Zsombor HUN 103
Svrcina,Dalibor CZE 119
Virtanen,Otto FIN 121
Martinez,Pedro ESP 125
Mochizuki,Shintaro JPN 129
Basavareddy,Nishesh USA 134
Rodionov,Jurij AUT 137
Pellegrino,Andrea ITA 144
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 145
Diallo,Gabriel CAN 149
Lajal,Mark EST 150
Glinka,Daniil EST 156
Tabur,Clement FRA 158
Budkov Kjaer,Nicolai NOR NG 187
ALTERNATES
1 Kwon,Soonwoo (2) KOR 160
2 Gentzsch,Tom (2) GER 161
3 Lajovic,Dusan (2) SRB 162
4 Neumayer,Lukas (1) AUT 168
5 Sachko,Vitaliy (2) UKR 175
6 Onclin,Gauthier (1) BEL 178
7 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 181
8 Balshaw,Felix (1) FRA 186
9 Budkov Kjaer,Nicolai (2) NOR 187
10 Skatov,Timofey (2) KAZ 201
11 Houkes,Max (2) NED 205
12 Pavlovic,Luka (1) FRA 207
13 Butvilas,Edas (2) LTU 209
14 Ivashka,Ilya (2) 221
15 Sharipov,Marat (1) 225
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRISBANE
Sweeny,Dane AUS 112
Vukic,Aleksandar AUS 116
O’Connell,Christopher AUS 117
Schoolkate,Tristan AUS 169
Bolt,Alex AUS 174
Tomic,Bernard AUS 180
Kumstat,Jan CZE 192
Ilagan,Andre USA 203
Matsuoka,Hayato JPN 242
McCabe,James AUS 247
Shang,Juncheng CHN 248
Dellavedova,Matthew AUS 250
Holmgren,August DEN 258
Broom,Charles GBR 264
Overbeck,Carl Emil DEN 291
Santillan,Akira JPN 309
Broska,Florian GER 317
Hewitt,Cruz AUS 324
Sekulic,Philip AUS 339
Delaney,Jake AUS 357
Gorzny,Sebastian USA CO 2
ALTERNATES
1 Watanuki,Yosuke (2) JPN 375
2 Jasika,Omar (1) AUS 388
3 Winter,Edward (1) AUS 401
4 Gorzny,Sebastian (1) USA 406
5 Gengel,Marek (3) CZE 419
6 Suresh,Dhakshineswar (2) IND 421
7 Ayeni,Alafia (2) USA 434
8 Aguiard,Enzo (1) AUS 435
9 Ellis,Blake (1) AUS 445
10 Bouzige,Moerani (1) AUS 454
11 Zhu,Evan (1) USA 462
12 Moriya,Hiroki (1) JPN 480
13 Shepp,Anton (2) NZL 487
14 Hurrion,Millen (2) GBR 494
15 Orlov,Vladyslav (5) UKR 498
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 KNOXVILLE
Hijikata,Rinky AUS 86
Zheng,Michael USA 101
Royer,Valentin FRA 110
Mejia,Nicolas COL 115
Mmoh,Michael USA 147
Chidekh,Clement FRA 152
Blanch,Darwin USA 159
Galarneau,Alexis CAN 182
Pinnington Jones,Jack GBR 191
Draxl,Liam CAN 197
Shick,Braden USA 208
Wendelken,Harry GBR 213
Kasnikowski,Maks POL 214
Wolf,J.J. USA 216
Smith,Colton USA 218
Andrade,Andy ECU 224
Dietrich,Dylan SUI 252
Rehberg,Max Hans GER 262
Chan,Duncan CAN CO 7
Kennedy,Jack USA JR 3
Svajda,Trevor USA NG 474
ALTERNATES
1 Cassone,Murphy (1) USA 268
2 Barton,Hynek (1) CZE 271
3 Kozlov,Stefan (1) USA 278
4 Nesterov,Petr (1) BUL 279
5 Gray,Alastair (1) GBR 283
6 Tarvet,Oliver (1) GBR 289
7 Shelbayh,Abdullah (1) JOR 306
8 Milavsky,Daniel (2) USA 319
9 Hussey,Giles (1) GBR 322
10 Rottgering,Mees (1) NED 331
11 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 332
12 Perot,Raphael (1) FRA 335
13 Mayo,Aidan (1) USA 336
14 Martin,Andres (1) USA 338
PR 15 Maloney,Patrick (1) USA 348
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MATSUYAMA
Wong,Coleman HKG 92
Harris,Lloyd RSA 104
Wu,Yibing CHN 106
Shimabukuro,Sho JPN 109
Sakamoto,Rei JPN 124
Sakellaridis,Stefanos GRE 133
Zhang,Zhizhen CHN 170
Schwaerzler,Joel AUT 173
Daniel,Taro JPN 179
Jorda Sanchis,David ESP 193
Smith,Keegan USA 196
Mayot,Harold FRA 202
Noguchi,Rio JPN 215
Tseng,Chun-Hsin TPE 217
Broady,Liam GBR 233
Harris,Billy GBR 249
Basing,Max GBR 256
Nishioka,Yoshihito JPN 267
Poljicak,Mili CRO 270
Schoenhaus,Max GER JR 1
McDonald,Niels GER JR 10
ALTERNATES
1 Friend,Jay (1) JPN 272
2 Zhou,Yi (1) CHN 280
3 Erel,Yanki (1) TUR 284
4 Hsu,Yu Hsiou (1) TPE 287
5 Sun,Fajing (1) CHN 296
6 Michalski,Daniel (2) POL 300
7 Schoenhaus,Max (1) GER 302
8 Milic,Ognjen (1) SRB 363
PR 9 Nanda,Govind (2) USA 371
10 Watanuki,Yosuke (1) JPN 375
11 Shimizu,Yuta (1) JPN 376
12 Samrej,Kasidit (1) THA 382
13 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 405
14 Uchida,Kaichi (1) JPN 417
15 Gengel,Marek (2) CZE 419
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LIMA
Burruchaga,Roman Andres ARG 62
Ugo Carabelli,Camilo ARG 75
Rocha,Henrique POR 105
Seyboth Wild,Thiago BRA 111
Heide,Gustavo BRA 114
Dellien,Hugo BOL 118
Comesana,Francisco ARG 130
Alcala Gurri,Max ESP 132
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 154
Barrios Vera,Tomas CHI 155
Moller,Elmer DEN 163
Cecchinato,Marco ITA 164
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 177
Justo,Guido Ivan ARG 184
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 188
Midon,Lautaro ARG 189
Mena,Facundo ARG 198
Bueno,Gonzalo PER 199
Boyer,Tristan USA 200
Varillas,Juan Pablo PER 204
Tobon,Miguel COL NG 466
ALTERNATES
1 Kolar,Zdenek (1) CZE 206
2 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 211
3 Barrena,Alex (1) ARG 212
4 Rincon,Daniel (1) ESP 235
5 Monteiro,Thiago (1) BRA 236
6 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 240
7 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 253
8 Olivieri,Genaro Alberto (1) ARG 255
9 Roncadelli,Franco (1) URU 257
10 Marcondes,Igor (1) BRA 266
11 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 282
12 Hardt,Nick (1) DOM 297
13 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 304
14 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 315
15 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 325
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
Travaglia,Stefano ITA 167
Maestrelli,Francesco ITA 171
Bertola,Remy SUI 219
Searle,Henry GBR 220
Gill,Felix GBR 227
Brancaccio,Raul ITA 230
Mrva,Maxim CZE 234
Nedic,Andrej BIH 237
Henning,Philip RSA 246
Papoe,Radu Mihai ROU 274
Cretu,Cezar ROU 275
PR Peniston,Ryan GBR 277
Nagal,Sumit IND 281
Kravchenko,Georgii UKR 285
Jianu,Filip Cristian ROU 286
Ribecai,Michele ITA 288
Fomin,Sergey UZB 294
Caniato,Carlo Alberto ITA 314
Forti,Francesco ITA 329
Belozertsev,Nikita UZB JR 9
Bennani,Karim MAR NG 455
ALTERNATES
1 Monday,Johannus (1) GBR 333
2 Geerts,Michael (3) BEL 347
3 Kuzmanov,Dimitar (1) BUL 360
4 Giunta,Massimo (1) ITA 365
PR 5 Berrettini,Jacopo (2) ITA 369
6 Martin Manzano,Juan Cruz (1) ITA 371
7 Added,Dan (1) FRA 374
8 Coulibaly,Eliakim (2) CIV 379
9 Vasami,Jacopo (1) ITA 385
10 Ursu,Vadym (1) UKR 400
11 Weber,Arthur (1) FRA 403
12 Bailly,Gilles Arnaud (1) BEL 408
13 Bertrand,Robin (1) FRA 420
14 Suresh,Dhakshineswar (1) IND 421
15 Krutykh,Oleksii (1) UKR 439
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 MONASTIR
Cadenasso,Gianluca ITA 183
Kouame,Moise FRA 194
Coppejans,Kimmer BEL 222
Moeller,Marvin GER 226
Giustino,Lorenzo ITA 231
Moro Canas,Alejandro ESP 232
Clarke,Jay GBR 238
PR Debru,Gabriel FRA 239
Mikrut,Luka CRO 245
Feldbausch,Kilian SUI 261
Bax,Florent FRA 293
Forejtek,Jonas CZE 299
Kopp,Sandro AUT 308
Alkaya,Mert TUR 311
Pereira,Tiago POR 316
Blanch,Dali USA 320
Bondioli,Federico ITA 326
Topo,Marko GER 337
Ajdukovic,Duje CRO 341
Strombachs,Robert LAT 346
Dhamne,Manas IND NG 393
ALTERNATES
1 Echargui,Moez (2) TUN 348
2 Erhard,Mathys (1) FRA 354
3 Kuzmanov,Dimitar (2) BUL 360
4 Giunta,Massimo (2) ITA 365
PR 5 Berrettini,Jacopo (1) ITA 369
6 Martin Manzano,Juan Cruz (2) ITA 371
7 Added,Dan (2) FRA 374
8 Coulibaly,Eliakim (1) CIV 379
9 Dhamne,Manas (1) IND 393
10 Dougaz,Aziz (1) TUN 397
11 Weber,Arthur (2) FRA 403
12 Bailly,Gilles Arnaud (2) BEL 408
13 Donald,Matthew William (1) CZE 416
14 Chazal,Maxime (2) FRA 418
15 Bertrand,Robin (2) FRA 420