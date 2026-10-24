Montepremi Atp Basilea 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Basilea 2026, in programma dal 26 ottobre al 1 novembre. Ancora punti importanti da assegnare in chiave Finals in questa settimana quasi decisiva prima del Masters 1000 di Parigi. Shelton è la prima testa di serie in Svizzera, seguito da Fils, Jodar e Djokovic. Il serbo quest’anno vuole giocare a Torino e ha inserito nel suo programma appunto questo evento nel tentativo di mettere in cascina punti preziosi. Il prize money totale dell’ATP 500 di Basilea 2025 corrisponde a 2 milioni 584 mila 155 euro. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.

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MONTEPREMI ATP 500 BASILEA 2026

PRIMO TURNO – € 20.155 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 37.790 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 70.795 (100 punti)

SEMIFINALE – € 138.575 (200 punti)

FINALE – € 260.025 (330 punti)

VINCITORE – € 483.335 (500 punti)