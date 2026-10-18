Montepremi e Punti

Montepremi Atp Lione 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Flavio Cobolli allo US Open 2026
Robert Bell/INSTARimages/ipa-agency.net

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Lione, in programma dal 19 al 25 ottobre. Ondata azzurra in Francia, con tanti nostri portacolori che proveranno ad arrivare in fondo. In primis Flavio Cobolli, che dopo alcune settimane difficili vuole provare a mettere quasi al sicuro la qualificazione alle Finals di Torino. Lorenzo Musetti prova a dimenticare la brutta trasferta asiatica e spera in fortune migliori con l’indoor europeo. Al via anche Berrettini, Arnaldi e Sonego. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

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MONTEPREMI ATP 250 LIONE 2026

PRIMO TURNO – € 8.120 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 13.290 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 22.890 (50 punti)

SEMIFINALE – € 39.505 (100 punti)

FINALE – € 67.200 (150 punti)

VINCITORE – € 115.195 (250 punti)

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