Montepremi e Punti

Montepremi Atp Vienna 2026: soldi, punti ranking e prize money

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Lorenzo Musetti a Cincinnati nel 2026
Lorenzo Musetti - Foto Trent Patterson/ipa-agency.net

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Vienna 2026, in programma dal 26 ottobre al 1 novembre. Manca chi a Vienna si è sempre trovato alla grande, ovvero Jannik Sinner. Ma la pattuglia azzurra arriva nella capitale austriaca molto folta, con sempre Cobolli che punta a mettere in cassaforte la qualificazioni a Torino. Il prize money totale dell’ATP 500 di Vienna 2025 corrisponde a 2 milioni 797 mila 985 euro. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 500 VIENNA 2026

PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)

SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)

FINALE – € 281.540 (330 punti)

VINCITORE – € 523.305 (500 punti)

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