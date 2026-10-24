Montepremi Atp Vienna 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Vienna 2026, in programma dal 26 ottobre al 1 novembre. Manca chi a Vienna si è sempre trovato alla grande, ovvero Jannik Sinner. Ma la pattuglia azzurra arriva nella capitale austriaca molto folta, con sempre Cobolli che punta a mettere in cassaforte la qualificazioni a Torino. Il prize money totale dell’ATP 500 di Vienna 2025 corrisponde a 2 milioni 797 mila 985 euro. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 VIENNA 2026
PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)
SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)
FINALE – € 281.540 (330 punti)
VINCITORE – € 523.305 (500 punti)