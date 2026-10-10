Montepremi Wta 1000 Wuhan 2026: prize money, punti per il ranking

Il montepremi, il prize money e i punti per il ranking del Wta 1000 di Wuhan 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. Ultimo ‘1000’ della stagione per il calendario Wta e quindi punti decisamente importanti da assegnare in chiave Finals. L’appuntamento con Indian Wells è infatti distante circa un mese. Sono tante, a dire il vero, le assenti: da Anisimova a Gauff, passando ovviamente per la numero uno mondiale Rybakina. Vedremo se sarà finalmente l’occasione giusta per Sabalenka. Prova a invertire la rotta anche Jasmine Paolini, unica azzurra al via. I punti per la vincitrice – come di consueto – restano 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 1000 WUHAN 2026

PRIMO TURNO – $18,300 (10 punti)

SECONDO TURNO – $26,900 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – $49,250 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $98,500 (215 punti)

SEMIFINALI – $197,000 (390 punti)

FINALISTA – $385,001 (650 punti)

VINCITRICE – $665,000 (1000 punti)