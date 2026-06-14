Montepremi Wta Berlino, Nottingham 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Berlino 2026 e del WTA 250 di Nottingham 2026. Diversi ritiri dell’ultima ora per i due tornei della settimana, con Amanda Anisimova che rinuncia al torneo tedesco e la giovane Iva Jovic che da prima testa di serie del tabellone invece non sarà al via in quel di Nottingham. Poco, anzi nulla da segnalare in chiave azzurra: sia Jasmine Paolini che Elisabetta Cocciaretto sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Il prize money complessivo del WTA 500 di Berlino corrisponde a €1.206.446; al WTA di Nottingham cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 BERLINO 2026

PRIMO TURNO – € 11.045 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 15.470 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – € 29.110 (108 punti)

SEMIFINALE – € 57.395 (195 punti)

FINALISTA – € 99.565 (325 punti)

VINCITRICE – € 161.310 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 NOTTINGHAM 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – $ 37.390 (250 punti)