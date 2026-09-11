A che ora Sabalenka – Rybakina in tv? Orario e diretta in chiaro finale femminile US Open 2026

La finale femminile dello US Open 2026 vedrà opposte Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, prime due teste di serie del torneo. Un atto conclusivo del torneo che sarà anche simbolico: da lunedì 14 settembre, infatti, la kazaka sorpasserà ufficialmente la bielorussa in vetta al ranking ATP. Sabalenka è in vantaggio 10-7 negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi due incontri disputati (finale WTA 1000 Indian Wells 2026, semifinale WTA 1000 Miami 2026). Tuttavia, l’ultimo incrocio a livello Slam è andato a Rybakina, vincitrice dell’Australian Open in rimonta proprio su Sabalenka (6-4 4-6 6-4).

A che ora si gioca Sabalenka – Rybakina e dove seguirla in tv

La finale dello US Open 2026 Sabalenka – Rybakina andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium non prima delle 22:00 italiane (16:00 ora locale). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) saranno i canali di riferimento, mentre Sky Go e NOW offriranno la possibilità di seguirla in streaming. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.