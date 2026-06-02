I quarti Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi si vedono in chiaro? Orario e canali tv

Tutte le informazioni sulla trasmissione dei due quarti di finale Cobolli-Auger Aliassime e Berrettini-Arnaldi al Roland Garros 2026. Ancora una volta l’Italtennis mostra a tutti il suo livello e piazza ben tre suoi portacolori nel terzultimo atto del tabellone di singolare maschile. Nel pomeriggio tocca a Flavio Cobolli come terzo match dalle 11:00 provare a sovvertire il pronostico contro il canadese top-5 del mondo, mentre la sessione serale dalle 20:15 spetta al derby tricolore.
I due incontri saranno trasmessi da Eurosport/Discovery sulle varie piattaforme in cui i canali sono disponibili (QUI tutte le alternative). Non è prevista una trasmissione in chiaro delle due sfide, né sulla Rai (che non possiede alcun diritto del Roland Garros) né su altri canali in chiaro di Discovery, come ad esempio NOVE.