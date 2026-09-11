Siniakova-Townsend, il Career Grand Slam è completo: conquistati tutti e quattro gli Slam

Con il successo agli US Open, Katerina Siniakova e Taylor Townsend hanno completato il Career Grand Slam di doppio femminile, conquistando insieme tutti e quattro i tornei dello Slam. In finale, il duo ha superato le statunitensi Robin Montgomery e Ashlyn Krueger, completando così il poker nei quattro Major del doppio femminile.

La prima affermazione è arrivata a Wimbledon nel 2024, seguita dall’Australian Open nel 2025. Nel 2026 sono arrivati gli ultimi due tasselli: Roland Garros e US Open.

Per Townsend si tratta del quarto titolo Slam in doppio, tutti conquistati insieme a Siniakova. La ceca, invece, raggiunge quota 12 Major vinti in doppio, confermandosi una delle specialiste più vincenti della disciplina.