Tennis, a Treviso lo scudetto Under 14: Panatta interviene sugli orari

Tre giorni per stabilire quale sarà la squadra campione d’Italia under 14. Dal 18 al 20 settembre l’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso sarà il teatro della fase nazionale dei Campionati Italiani Tennis a Squadre femminili, con le otto formazioni arrivate all’ultimo atto dopo aver superato il percorso di qualificazione che ha coinvolto squadre da tutta Italia.

Un appuntamento che porterà in Veneto alcune delle migliori giovani tenniste italiane e che, per la prima volta, vedrà Treviso ospitare la fase nazionale della manifestazione. Il programma scatterà venerdì 18 settembre alle 10, mentre domenica 20 sono previste le sfide che assegneranno il titolo.

La presentazione dell’evento è stata anche l’occasione per tornare su un argomento che ha animato il dibattito del tennis internazionale dopo gli ultimi US Open: quello degli orari estremi delle partite. A prendere posizione è stato proprio Adriano Panatta, che ha sposato le perplessità espresse da Paolo Bertolucci sugli incontri terminati a notte fonda. “Devo dare ragione al mio amico Paolo. Giocare a tennis a certi orari, soprattutto dopo partite molto lunghe, non è una situazione ideale per gli atleti. La salute dei giocatori deve venire prima di tutto e credo che il tennis debba riflettere su questo aspetto”, ha spiegato Panatta.

L’ex campione ha poi sottolineato l’importanza di manifestazioni come quella trevigiana per la crescita delle nuove generazioni: “Investire sui giovani e dare loro occasioni per confrontarsi e competere è il modo migliore per far crescere il nostro sport”. Il torneo sarà a ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. Le partite saranno inoltre trasmesse in diretta tv e sull’app di SuperTennis.