Sabalenka nella storia: otto finali Slam consecutive sul cemento

Aryna Sabalenka entra nella storia del tennis. Con la finale raggiunta allo US Open 2026, la bielorussa ha centrato otto finali consecutive nei tornei del Grande Slam sul cemento, diventando la prima giocatrice (o giocatore) nell’Era Open a raggiungere questo traguardo.

Sabalenka ha così superato il precedente primato di sette finali consecutive, raggiunto da Steffi Graf tra gli US Open 1987 e 1990, Martina Hingis tra gli Australian Open 1997 e 2000 e Novak Djokovic tra gli US Open 2010 e 2013.

Un record costruito attraverso una continuità straordinaria nei due Slam sul cemento del calendario: Australian Open e US Open. Otto finali consecutive, un risultato importantissimo per una delle tenniste migliori di quest’ultimo decennio.