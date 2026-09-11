Sabalenka ritrova il suo miglior tennis: “Sono pronta a tutto per vincere”

Aryna Sabalenka supera Jessica Pegula per 7-5, 6-2 e conquista la finale degli US Open. La bielorussa ha dominato il secondo set dopo un primo parziale più combattuto, mostrando un livello di tennis che la stessa Pegula ha definito tra i migliori mai espressi dalla numero 2 del mondo.

“Penso di aver giocato davvero bene oggi. Sentivo che qualsiasi decisione prendessi fosse quella giusta. All’inizio della stagione ho giocato diverse partite incredibili e a un livello molto alto, ma rispetto alle ultime partite che abbiamo giocato contro Jess, oggi ho sicuramente espresso un livello migliore”.

Una prestazione che arriva al termine di una stagione nella quale Sabalenka ammette di non aver sempre trovato continuità. New York, però, rappresenta l’occasione per cambiare passo e provare a chiudere lo Slam nel modo migliore.

“Ero davvero determinata. Ho perso una partita difficile sull’erba contro Jess e non ho giocato bene nella parte centrale della stagione. Per me, parlando di Slam, questo torneo rappresenta una sorta di ultima spinta della stagione. Volevo davvero arrivare in finale e, ovviamente, voglio arrivare fino in fondo. La mentalità era: sono pronta, sono pronta a tutto quello che servirà per vincere”.

Ora resta un ultimo ostacolo. In finale Sabalenka affronterà la Kazaka Rybakina. La bielorussa, però, arriva all’appuntamento con una convinzione precisa.

“Posso dire che mi sento fiduciosa e che in questo momento mi sento davvero forte, mentalmente e fisicamente”.