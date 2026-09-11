Laver Cup 2026, il torneo sarà trasmesso su Sky e NOW

Laver Cup 2026 su Sky e NOW: la nona edizione della competizione a squadre sarà trasmessa dalla piattaforma satellitare dal 25 al 27 settembre. L’appuntamento è fissato alla O2 Arena di Londra, dove si sfideranno il Team Europe e il Team World.

Sky arricchisce così la propria offerta dedicata al tennis con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Saranno 12 i match complessivi della Laver Cup, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre.

La competizione si aggiunge a un pacchetto già ampio che comprende tutti i tornei ATP e WTA, commercializzati dai rispettivi circuiti, fino al 2028. Nell’offerta rientrano anche le WTA Finals, le Nitto ATP Finals e due dei quattro tornei del Grande Slam: US Open e Wimbledon. La Laver Cup 2026 sarà visibile su Sky e in streaming su NOW, con il tennis internazionale ancora protagonista della programmazione della piattaforma.