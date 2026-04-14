ATP 500 Monaco 2026: Tsitsipas-Marozsan interrotta per oscurità

È stata interrotta per oscurità la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Fabian Marozsan valida per il primo turno dell’ATP 500 di Monaco. La decisione del giudice di sedia è arrivata sul punteggio di 6-3 6-7(5) 2-2. Il match riprenderà nella giornata di mercoledì 15 aprile con orario da definire.

Al momento dell’ufficializzazione dell’interruzione, il tennista greco è apparso contrariato dalla decisione del giudice di sedia, ritenuta da lui troppo tardiva, dopo aver già chiesto in due occasioni la sospensione dell’incontro. Nel corso del secondo set, Tsitsipas aveva anche avuto la possibilità di chiudere il match, senza però riuscire a sfruttare un match point a suo favore.