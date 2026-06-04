Tennis in TV

A che ora si gioca Cobolli-Arnaldi? Data e diretta tv semifinale Roland Garros 2026

Redazione
By Redazione
0 Min Read
Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren / Starface/ipa-agency.net

La sfida tra Cobolli e Arnaldi andrà in scena venerdì 5 giugno non prima delle 19.00 sul Philippe-Chatrier. Il programma si apre alle 14.30 con la prima semifinale maschile tra Jakub Mensik e Alexander Zverev. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS