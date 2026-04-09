A che ora Sinner-Auger-Aliassime in tv: data, orario e diretta quarti Masters 1000 Monte-Carlo 2026

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. L’italiano ha superato dopo qualche difficoltà Tomas Machac in tre set, mentre il numero sette del mondo, dopo aver vinto il primo parziale, ha approfittato del ritiro di Casper Ruud. I due si sono incontrati ben sette volte, con un bilancio di 4-3 in favore dell’azzurro, con l’ultimo match disputato lo scorso novembre a Torino, durante le ATP Finals.

Quando e a che ora Sinner vs Auger-Aliassime

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime andrà in scena venerdì 10 aprile sul Court Ranieri III nel secondo match dalle ore 11.00 al termine di Zverev vs Fonseca. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).