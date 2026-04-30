Quando gioca Berrettini? Data e diretta tv quarti di finale Challenger 175 Cagliari

Matteo Berrettini tornerà in campo nel suo match di quarti di finale al Challenger 175 di Cagliari nella giornata di venerdì 1 maggio, dove affronterà il vincente tra Emilio Nava e Hubert Hurkacz per un posto in semifinale. Dopo aver superato al primo turno Kypson e al secondo round Navone, l’azzurro andrà a caccia della semifinale per fare punti ma soprattutto mettere ritmo e partite nella gambe.

QUANDO E DOVE VEDERE BERRETTINI NEI QUARTI DI FINALE

Il match tra Berrettni e Nava o Hurkacz andrà in scena venerdì 1 maggio sul Campo Centrale nel terzo match a partire dalle 12.00 La diretta televisiva è affidata SuperTennis (212 sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Challenger tv (sito gratis dell’Atp).

IL MONTEPREMI DEL CHALLENGER DI CAGLIARI