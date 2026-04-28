Quando gioca Cobolli? Data e diretta tv quarti di finale Masters 1000 Madrid 2026

Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid 2026 accede ai quarti di finale di un 1ooo per la prima volta in carriera. L’azzurro affronterà il vincente della partita tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Con il tedesco è sotto 2-1 nei precedenti, ma ha vinto l’ultimo incontro (semifinale ATP 500 Monaco 2026), mentre contro il ceco ha vinto l’unico precedente a livello ATP (terzo turno, Wimbledon 2026), ma è stato sconfitto a livello Challenger su cemento indoor nel 2023. Ecco dove e quando vedere il quarto di finale di Cobolli in tv.

QUANDO E A CHE ORA COBOLLI AI QUARTI DI FINALE

Il match di Cobolli contro Zverev o Mensik nei quarti di finale andrà in scena giovedì 30 aprile con orario da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).