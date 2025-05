Presentato agli Internazionali BNL d’Italia il libro di Tathiana Garbin: “Il mio match per la vita tra gioie e cicatrici”

Nella giornata di martedì 6 maggio, nella sala stampa del Campo Centrale agli Internazionali BNL d’Italia, Tathian Garbin ha presentato il suo libro scritto con Federica Cocchi. “Il mio match per la vita tra gioie e cicatrici” (ed. Giunti e FITP), il titolo dell’opera che ripercorre gli ultimi due anni dell’ex numero 22 WTA e oggi capitano della Nazionale di Billie Jean King Cup, laureatasi Campione del Mondo in quel di Malaga lo scorso novembre.

“Devo ringraziare tutti i presenti per essere qui in un momento molto importante – ha detto Garbin durante la presentazione –. Ci sono dei momenti della vita in cui, mentre sei presa da mille cose, tutto improvvisamente perde di senso difronte a diagnosi importanti. Per me è stato così, e questa esperienza da cui sono uscita mi ha permesso di far emergere tantissime riflessioni. La vera forza parte dalla vulnerabilità, e spesso dico alle mie ragazze che la paura si affronta solo con il coraggio. Nessuno di noi ha paura, tutti temiamo qualcosa, che sia la morte, la malattia o un avversario. Non per questo dobbiamo fermarci, anzi. Spero che possa toccare il cuore di tutti voi, e colgo l’occasione per ringraziare Federica Cocchi che mi ha sostenuta e ha dato ordine ai miei pensieri, rendendolo pubblicabile”.

Durante la conferenza stampa di presentazione ha preso parola anche Federica Cocchi, co-autrice del libro: “La fragilità esiste, ma non bisogna farsi sopraffare. Tathiana ha ribaltato un risultato nella vita, proprio come fanno i giocatori sul campo da tennis. Non voglio che passi il messaggio che chi non vi riesce è un fallito, esistono anche le sconfitte e in quel caso bisogna accettarlo e stringere la mando all’avversario”.

Leggi anche: