Musetti e Cobolli Story, dal Lemon Bowl Under 10 alla sfida per un posto in ottavi agli Us Open (VIDEO)

Dai campi in terra rossa del Lemon Bowl agli Us Open. Ne hanno fatta di strada Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, dalle prime sfide da Under 10 fino a giocarsi un posto agli ottavi di finale di un Grand Slam nell’iconico scenario di Flushing Meadows. Questo pomeriggio, a New York, si troveranno di fronte due amici. Due che prima da bambini e poi da ragazzi il loro sogno l’hanno inseguito e ora raggiunto, garantendosi la possibilità di calcare i palcoscenici più importante del tennis da protagonisti.

La loro prima sfida, al Lemon Bowl 2012, tredici anni fa. Era la semifinale del torneo under 10 e vinse Lorenzo Musetti – che poi si aggiudicò anche il titolo – con il punteggio di 3-6 7-6 7-4 (terzo set fu un tiebreak a 7). L’ultima a giugno 2020, quando MEF Tennis Events organizzava la ripartenza del tennis insieme alla FITP dopo il lockdown. Erano i Campionati Italiani Assoluti e anche in quel caso vinse il toscano nell’incontro di primo turno terminato 7-6 6-4.

Sono passati cinque anni, i progressi effettuati e i risultati raggiunti dai due azzurri nonostante la giovane età sono sotto gli occhi di tutti. Stabilmente ad alti livelli, ma da quel 2020 mai l’uno contro l’altro in un match ufficiale. Fino ad oggi, quando sul Louis Armstrong Stadium alle 17:00 italiane quei due bambini che sognavano una giornata di questo tipo, potranno viverla davvero.

MUSETTI & COBOLLI Story – GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE