All’Oltrepò Tennis Academy sfilano le eccellenze del tennis italiano

Gli staff dei migliori giocatori italiani insieme per una giornata straordinaria, in ogni senso. Si chiama Tennis Mastery Summit, ed è un workshop che riunisce quanto di meglio il tennis tricolore abbia proposto nelle ultime stagioni, da non mancare per scoprire i segreti che hanno portato gli azzurri tra i migliori del mondo. L’evento – organizzato da Performance Lab – andrà in scena all’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (Via Retorbido, 24), in provincia di Pavia, domenica 3 dicembre, e vedrà coinvolti alcuni nomi che ogni appassionato in questi anni ha imparato a conoscere e apprezzare. Sul fronte allenatori parliamo di Simone Vagnozzi, Vincenzo Santopadre, Simone Tartarini e Gipo Arbino, rispettivamente coach di Jannik Sinner (oggi numero 4 al mondo), Matteo Berrettini (best ranking di numero 6), Lorenzo Musetti (best ranking al numero 15) e Lorenzo Sonego (primato personale al numero 21). Sul fronte personal trainer, saranno presenti i preparatori che accompagnano i big del tennis azzurro: Umberto Ferrara, Roberto Squadrone, Damiano Fiorucci e Davide Cassinello. Inoltre, terrà la sua masterclass anche Marco Panichi, al fianco del vincitore di 24 Slam Novak Djokovic nelle conquiste più prestigiose degli ultimi anni. Nove nomi che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo del tennis.

Il workshop sarà diviso in due parti distinte: quello degli allenatori (sul campo principale) e quello dei preparatori (sul campo polifunzionale e palestra), con quest’ultimo che sarà molto pratico (è consigliato munirsi di tuta, maglietta e scarpe da ginnastica). La giornata è rivolta a tutti i maestri, i preparatori fisici, gli allenatori, gli studenti di Scienze Motorie, i professionisti che operano nel mondo del tennis e in generale a tutti coloro che vogliono apprendere qualcosa in più in merito alla preparazione dei tennisti di alto livello. Che poi risulta estremamente utile anche nei club, per i giocatori di ogni categoria e di ogni età. Tutte le lezioni saranno videoregistrate e al termine della giornata sarà rilasciato ai presenti un attestato di partecipazione. I posti disponibili sono ormai pochissimi, trattandosi di un evento a numero chiuso. L’invito è dunque – per tutti coloro che non vogliono perdersi questa occasione – di iscriversi al più presto, attraverso il sito di Performance Lab (https://performancelab16.com/shop/corsi-live/workshop-tennis-allenatori/). Sempre a questo link è possibile avere tutte le informazioni in merito all’evento, inclusi i prezzi per la partecipazione. Il 3 dicembre sarà una giornata importante per l’Oltrepò Tennis Academy, ma lo sarà anche per tutti coloro che decideranno di essere presenti: da quel momento, la loro esperienza dell’insegnamento del tennis ne uscirà arricchita come mai in precedenza.

IL PROGRAMMA – WORKSHOP ALLENATORI

09:00 – 09:45

Check in e consegna materiale.

10:00 – 11:00

Rovescio a una mano: pregi e difetti di questo colpo nel tennis moderno ed evoluzione dal tennis junior a quello pro – Lezione con Simone Tartarini.

11:30 – 12:30

Gestione tattica dei colpi a rimbalzo – Lezione con Vincenzo Santopadre.

15:00 – 16:00

Rotazione dei colpi a rimbalzo e differenziazione del finale in base alla zona di manovra – Lezione con Gipo Arbino.

16:30 – 17:30

Bilanciamento del lavoro tra punti di forza e punti deboli nel giocatore professionista – Lezione con Simone Vagnozzi.

IL PROGRAMMA – WORKSHOP PREPARATORI

09:15 – 09:45

Check in e consegna materiale.

10:00 – 11:00

Lavoro tecnico atletico integrato in campo – Lezione con Davide Cassinello.

11:30 – 12:30

La preparazione fisica per il servizio. Esercitazioni pratiche – Lezione con Roberto Squadrone.

14:00 – 15:00

Strategie, programmazione e progressione di esercizi preventivi adattati per giovani tennisti agonisti dai 12 ai 16 anni e routine di attivazione del tennista professionista pre-allenamento – Lezione con Damiano Fiorucci.

15:00 – 16:00

Strategie di ‘return to play’ per il tennista infortunato alla caviglia – Lezione con Umberto Ferrara.

16:30 – 17:30

Esercizi multiplanari per le catene cinetiche – Lezione con Marco Panichi.

