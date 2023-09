Ceriano, tra Serie A2 e campionati regionali la stagione riparte subito forte

Nemmeno il tempo di archiviare l’estate che il Club Tennis Ceriano riparte subito in quarta per una nuova stagione ricca di appuntamenti importanti. In primis, si avvicina il Campionato nazionale di Serie A2 per le ragazze capitanate da Silverio Basilico. Dopo la promozione nella massima divisione sfuggita all’ultimo istante nel 2022, la formazione brianzola è di nuovo pronta a dare battaglia cercando di migliorare i risultati conquistati lo scorso anno. Nelle scorse ore presso la sede della Federazione Italiana Tennis e Padel è avvenuto il sorteggio dei due gruppi che compongono la categoria: il CTC è nel Girone 2 insieme alla formazione A del TC Cagliari, al Park Tennis Club di Genova, al TC Prato, al Tennis Training di Foligno, al TC Baratoff di Pesaro e al Circolo della Stampa Sporting di Torino. “Sarà un campionato difficile, a mio avviso il livello medio delle squadre si è alzato rispetto agli anni passati – dice capitan Basilico -. Noi faremo del nostro meglio come sempre, puntando su uno spirito di gruppo straordinario e su un pubblico eccezionale che ci ha sempre sostenuto. L’obiettivo minimo è quello di mantenere la categoria poi vedremo se riusciremo ad ottenere qualcosa di più ma rimaniamo coi piedi per terra e ragioniamo passo dopo passo”.

Come anticipato, la Serie A2 non è l’unico appuntamento importante da segnare in agenda. Prima dell’avvio del campionato, previsto per il primo ottobre con l’impegno casalingo contro la formazione sarda, ci sono i campionati femminili regionali. Una competizione inedita che si disputerà a partire dal 16 settembre prossimo sui campi di via Campaccio e quelli della Robur Saronno. Già decine le atlete iscritte per contendersi lo scettro di “regina” lombarda. Poi, come sempre, tanti tornei rodeo già in programma e numerose competizioni a squadre e a livello individuale. Dalle parti di Ceriano sono già pronti per la nuova stagione con il consueto entusiasmo e la professionalità di sempre.

