Coppa Lambertenghi 2025: al Tc Milano oltre 200 talenti under 12 per il Campionato Italiano

Dopo il successo del Trofeo Bonfiglio, il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa torna protagonista assoluto con un altro appuntamento di grande tradizione: la Coppa Lambertenghi, ovvero il Campionato Italiano Under 12 by Italgas, giunto alla 83ª edizione. Un torneo che ogni anno consacra i migliori baby talenti del tennis italiano e che ancora una volta vedrà oltre 200 ragazzi e ragazze nati nel 2013 sfidarsi sui campi di via Arimondi.

Il programma prevede qualificazioni dal 29 al 31 agosto, con 128 giovani in campo a caccia di un posto nei tabelloni principali, che scatteranno da lunedì 1° settembre per concludersi domenica 7 settembre con le due finali tricolori. Secondo le classifiche Fitp i favoriti di quest’anno sono Giovanni Parodi e Samuel Tigani nel maschile, Carlotta Arginelli e Sofia Foggia nel femminile.

“Sarà un’edizione particolare, inserita in un momento davvero florido per il tennis italiano – spiega Martina Alabiso, direttrice del Tc Milano Alberto Bonacossa –. Da oltre 80 anni ospitiamo con orgoglio un torneo combined in cui maschi e femmine condividono lo stesso palcoscenico. Spesso ritroviamo questi giovani pochi anni più tardi al Trofeo Bonfiglio: è stato così anche con Jacopo Vasamì, oggi astro nascente del tennis azzurro, presente alla Lambertenghi nel 2019 e vincitore lo scorso maggio degli Internazionali d’Italia Juniores”.

Il club milanese avrà un suo rappresentante anche quest’anno: Guglielmo Cavagna Di Gualdana, iscritto alle qualificazioni. “Siamo orgogliosi della sua presenza – aggiunge Alabiso –. Sarà l’unico nostro portacolori al via, ci auguriamo possa qualificarsi e fare un buon torneo”.

Terminata la settimana della Coppa Lambertenghi, il circolo sposterà l’attenzione sui Campionati a squadre, con l’inizio della Serie A2 maschile fissato per il 5 ottobre. “Ci presenteremo con i campi in cemento completamente rinnovati – conclude la direttrice –. La promozione in A2 ci ha dato la spinta per intervenire con i lavori. Come da tradizione, daremo spazio ai giocatori cresciuti nel nostro vivaio, affiancati da due o tre nuovi innesti che utilizzeremo a rotazione nel corso della stagione”.