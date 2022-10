Domenica torna la Serie A1: Bal Lumezzane in casa contro Canottieri Casale

Dopo la pausa ai campionati di domenica 16 ottobre, la Bal Lumezzane è pronta a tornare in campo in Serie A1 per la prima sfida casalinga della nuova stagione, con l’obiettivo di riscattare il k.o. subito a Roma contro il Tennis Club Parioli nella prima uscita stagionale. Sui campi di via X Giornate arriveranno le piemontesi della Canottieri Casale Monferrato, semifinaliste nella passata stagione e protagoniste di un avvio subito brillante, con un successo per 3-1 contro l’At Verona Falconeri. Le alessandrine vantano una panchina lunghissima con tante giocatrici di spessore, capeggiate dall’ex numero 5 del mondo Sara Errani, quindi ad attendere la formazione capitanata da Alberto Paris ci sarà un altro incontro complesso. Tuttavia, la possibilità di giocare sul veloce indoor e davanti al pubblico di casa potrebbe trasformarsi in un vantaggio, per spingere le bresciane verso il primo successo nel massimo campionato nazionale. Il via è fissato alle ore 10, su due campi. Si parte con un singolare per ciascun campo, seguiti da un terzo incontro individuale. Successivamente il doppio. L’ingresso ai campi del Tennis Club Lumezzane è gratuito.

SERIE A1 FEMMINILE – GIRONE 1

Seconda giornata

Bal Lumezzane vs Canottieri Casale

Associazione Tennis Verona vs Tennis Club Parioli

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Parioli, 3 punti

2. Canottieri Casale, 3 punti

3. At Verona Falconeri, 0 punti

4. Bal Lumezzane, 0 punti

