Lumezzane alla resa dei conti: domenica la sfida dei play-out col Circolo della Stampa Sporting

La fase a gironi è terminata in maniera amara, perché in virtù dei risultati dell’ultima giornata il Tennis Club Lumezzane (a riposo) è scivolato dal quarto al sesto posto nella classifica del Girone 1, superato sia dal Tc Genova 1893 sia dal Ct Giotto Arezzo. Ma per la formazione bresciana, che ha chiuso la “regular season” con cinque pareggi in sei incontri, c’è ancora la possibilità di lottare per la permanenza nel campionato di Serie A2. Le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri lo faranno a partire da domenica, quando avranno la prima chance di conquistare la salvezza in un incontro secco – ore 10, sui campi sintetici di Lumezzane – contro le torinesi del Circolo della Stampa Sporting, ultime classificate (con zero punti e soli 4 incontri vinti) nel Girone 2 del campionato. Un’avversaria alla portata della formazione dalla Valgobbia, spesso capace di tenere testa a squadre più quotate e ora determinata a conservare il proprio posto nella seconda serie. Un successo contro la squadra piemontese garantirebbe la salvezza, mentre in caso di sconfitta le bresciane avrebbero comunque una ulteriore opportunità per salvarsi, in un duello da giocare con formula di andata e ritorno (fra domenica 1° dicembre e domenica 8) contro la perdente della sfida fra Cus Catania e Tennis Training Foligno, in programma sempre per il 24 novembre.

Classifica finale girone 1

1. Ct Bologna, 12 punti

2. Sport Club Nuova Casale, 10 punti

3. Tc Genova 1893, 8 punti

4. Ct Giotto Arezzo, 6 punti

5. Ct Eur Roma, 6 punti

6. Tc Lumezzane, 5 punti

7. Tennis Training Foligno, 4 punti

