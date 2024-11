Serie A2, V-Team a Macerata per il primo turno di play-off

Il V-Team nel primo turno di play-off promozione della Serie A2 2024 sfiderà il Tennis Macerata “C. e G. Giuseppucci”. È questo l’esito del sorteggio avvenuto nella mattinata di martedì 19 novembre negli uffici della Federazione Italiana Tennis e Padel a Roma. L’urna ha accoppiato ai brianzoli una formazione che ha conquistato il pass per i play-off proprio all’ultima giornata dei gironi vincendo in casa contro il New Tennis Torre del Greco nel raggruppamento numero 1. Tra le fila dei marchigiani hanno giocato finora due spagnoli, Alejandro Marti Pujolras e Nicolas Alvarez Varona, oltre al greco Stefanos Sakellaridis e agli italiani Tommaso Compagnucci e Gianluca Acquaroli. “Arrivati a questo punto, le squadre che si possono affrontare si equivalgono, perché sono tutte costruite per provare ad andare in A1 – ha commentato Marco Baio, co-capitano del V-Team assieme a Duvier Medina -. Non sarà facile, ma faremo ancora più affidamento al nostro spirito di squadra per cercare di raggiungere il turno decisivo”. Con il posizionamento al terzo posto nel girone 3, la squadra brianzola dovrà giocare la sfida secca in trasferta: l’incontro si terrà domenica 24 novembre sui campi in terra battuta indoor del club maceratese. La vincente sarà poi attesa dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna per il doppio confronto che vale la promozione in Serie A1 (andata il 1° dicembre, ritorno l’8).

Le sfide dei play-off promozione

Tennis Macerata “C. e G. Giuseppucci” – V-Team (la vincente sfiderà il Ct Zavaglia Ravenna)

Tc Bisenzio – Ct Reggio (la vincente sfiderà lo Junior Perugia)

Tc Matchball Siracusa – Tennis Comunali Vicenza (la vincente sfiderà la Canottieri Casale)

Match Ball Firenze – Ct Maglie (la vincente sfiderà la Canottieri Padova)

