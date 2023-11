Serie A2, trasferta dolceamara per il V-Team che perde contro Santa Margherita Ligure ma festeggia

Come era prevedibile, il V-Team perde ma festeggia comunque una stagione fin qui sorprendente. La settima e ultima giornata in calendario del Campionato a squadre di Serie A2 vedeva la squadra brianzola impegnata nella proibitiva sfida contro una formazione, Santa Margherita Ligure, già certa del primo posto nel girone 2. Poteva essere una trasferta da incubo e invece è stata poco più che una gita domenicale. Con il biglietto per giocare i play-off già in tasca, il V-Team ha affrontato a cuor leggero la sfida contro la capolista. In un anno in cui l’obiettivo più volte dichiarato era la salvezza, aver centrato per la terza volta in altrettante partecipazioni il traguardo dei play-off rappresenta un successo importante per il team capitanato da Duvier Medina, ancora una volta tra i migliori 12 dei 28 al via. Ovviamente, come era da aspettarsi quando il risultato è ininfluente, il team lombardo ha approfittato di questo match per far fare esperienza ai giovani ragazzi del vivaio e ha tenuto a riposo le sue stelle, dal 29enne francese Mathias Bourgue al 23enne canturino Federico Arnaboldi. È finita con un secco 6-0 che, come detto, non toglie e non aggiunge nulla ad una stagione più che positiva.

“Abbiamo perso nettamente contro una squadra forte che per di più era al completo – ha raccontato Marco Baio, co-capitano del V-Team – ma lottando come nostro solito. Alla fine ci siamo difesi bene portando al terzo set tre match. Chiaramente anche i campi all’aperto in erba sintetica non ci hanno favorito”. Un’indisposizione non ha permesso al promettente “vivaio” William Mirarchi (classe 2006) di essere schierato in singolare, sostituito da un altro ragazzo cresciuto in Brianza, il classe 2004 Alessandro Cima, che non ha sfigurato contro Filippo Romano. Il V-Team, essendo passato come terzo classificato, dovrà quindi affrontare in trasferta in una sfida secca, domenica 26 novembre (inizio ore 10), una delle 3 seconde classificate degli altri gironi: Circolo della Stampa Sporting, Ct Maglie e Ct Giotto Arezzo. Solo in caso di vittoria, i lombardi disputeranno un incontro con formula di andata e ritorno (match di andata da giocare in casa) per la promozione in Serie A1 contro una delle vincenti dei raggruppamenti. Il nome dell’avversaria nei play-off si conoscerà martedì 21 novembre quando, nelle sale della Federazione Italiana Tennis e Padel a Roma, avrà luogo il sorteggio. Continua, insomma, il sogno della formazione brianzola.

RISULTATI

Settima giornata – Girone 2

Santa Margherita Ligure b. V-Team (Tc Villasanta) 6-0

Andrea Pellegrino (S) b. Andrea Borroni (V) 6-7 6-3 6-2, Luca Castagnola (S) b. Davide Albertoni (V) 6-1 6-7 6-3, Andrea Vavassori (S) b. Pietro Fellin (V) 6-3 6-1, Filippo Romano (S) b. Alessandro Cima (V) 6-1 7-5, Romano/Castagnola (S) b. Borroni/Fellin (V) 6-1 7-6, Tassara/Nosei (S) b. Cima/Mirarchi (V) 6-1 6-4.

Classifica Girone 2

1. Santa Margherita Ligure, 18 punti

2. Tc Vicenza, 15 punti

3. V-Team (Tennis Club Villasanta), 10 punti

4. Colle Degli Dei, 7 punti

5. Ct Albinea, 6 punti

6. Sc Nuova Casale, 4 punti

7. Tc Baratoff Pesaro, 0 punti

