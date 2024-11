Tc Crema-Santa Margherita Ligure la semifinale scudetto: si gioca fra 29 novembre e 1° dicembre

Sarà la neopromossa Tennis Club Santa Margherita Ligure l’avversaria del Tennis Club Crema nella semifinale scudetto del Campionato di Serie A1, agguantata dai lombardi per la quinta volta nelle ultime 12 stagioni. Il nome della rivale si conosceva ormai da giorni, ma mancava l’ufficialità delle date dei play-off in quanto quelle previste da calendario (17-24 novembre) sono state modificate – come prevede il regolamento – a causa degli impegni in nazionale di Andrea Vavassori, punta di diamante della formazione ligure convocato dal ct Filippo Volandri per le Davis Cup Finals di Malaga con l’Italia. Così, inizialmente la gara d’andata era stata fissata per mercoledì 27 novembre e quella di ritorno per domenica 1° dicembre, ma in seguito – su richiesta comune dei due presidenti – la programmazione ha subito una ulteriore modifica per la prima delle due sfide. Al Tennis Club Crema si giocherà infatti venerdì 29 novembre, mentre due giorni più tardi è prevista la gara di ritorno in Liguria. La semifinale, dunque, si consumerà nell’arco di circa 72 ore, con due sfide ravvicinate (entrambe sulla terra battuta) che eleggeranno la seconda finalista, mentre la prima uscirà dalla sfida di domenica fra Tc Rungg Südtirol e Park Tennis Club Genova (3-3 all’andata).

Il Tennis Club Santa Margherita Ligure è stata l’unica formazione fra le 16 del campionato capace di vincere tutte le sei sfide della fase a gironi, chiudendo il gruppo 4 a punteggio pieno. Oltre al davisman Vavassori, top-10 nel ranking ATP di doppio ma anche ottimo singolarista, i genovesi possono contare sul top-50 Pedro Martinez (a sua volta reduce dalle Davis Cup Finals con la Spagna), su Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, i “vivaio” Luca Castagnola, Filippo Romano, Giacomo Nosei e Nicolas Tassara, più Andrea Basso e l’esperto doppista olandese Matwe Middelkoop.

