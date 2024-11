Il Tennis Club Cagliari rimane in Serie A1: vittoria nel play-out contro il Park Tennis Genova

Anche nel 2025 la Sardegna avrà una squadra nel massimo campionato nazionale di tennis. Merito delle ragazze del Tc Cagliari, che al termine della doppia sfida dei play-out contro il Park Tc di Genova hanno agguantato una salvezza più che meritata. Lo dice il cammino delle sarde, rimaste fuori di un soffio dalle semifinali scudetto (pur chiudendo a pari punti con le prime due del Girone 2) e costrette così a lottare per mantenere la categoria, confermata grazie a due successi. Dopo il 3-1 di sette giorni fa in Liguria, alle ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Carla Lucero bastavano due punti per assicurarsi la permanenza in A1, e li hanno conquistati già al termine dei singolari. Sulla terra battuta di Monte Urpinu la formazione ospite si è portata sull’1-0 grazie al successo di Cristiana Ferrando contro Barbara Dessolis (7-5 6-0), ma il vantaggio è durato giusto un paio di minuti, perché sul campo adiacente una splendida Alessandra Mazzola ha siglato il pareggio regolando per 6-3 6-4 l’esperta Anne Schaefer. Della giocatrice del vivaio Marcella Dessolis, sorella di Barbara e al debutto assoluto in Serie A1, il punto decisivo: la tennista sarda ha disputato un match accorto e senza sbavature contro Anita Bertoloni, reggendo alla grande il peso della responsabilità fino a imporsi per 6-4 6-3, in 75 minuti di gioco.

“Abbiamo chiuso una stagione di Serie A1 molto positiva – dice capitan Martin Vassallo Arguello -, che ci lascia tante indicazioni importanti per il futuro. Per questa squadra era pur sempre il primo anno nella massima serie ed è stata una sfida intrigante, fra nuovi innesti nel team e un campionato tutto da scoprire. Siamo stati molto competitivi nel girone, rimanendo fuori per poco dai play-off dopo essercela giocata con varie squadre più abituate della nostra alla Serie A1. E nei play-out è andata alla grande: Alessandra (Mazzola, ndr) ha completato con un nuovo successo un campionato straordinario, fatto di tante vittorie complicate; mentre Marcella Dessolis, al debutto, in casa, di fronte a tanta gente e con la consapevolezza di dover disputare un match potenzialmente decisivo, ha dimostrato grande maturità. Non era un compito per nulla facile. Doveroso sottolineare anche la stagione di altissimo livello di Barbara Dessolis, così come ringraziare tutte le altre ragazze che hanno dato il loro contributo alla squadra. Abbiamo creato un grande rapporto sia con Jessica Bouzas Maneiro, da subito molto legata al team, sia con Andreea Prisacariu, determinante per il 3-1 nella gara d’andata dei play-out. Senza dimenticare Gergana Topalova e Nuria Brancaccio, a loro volta preziose quando sono scese in campo. Chiudiamo con la sensazione di aver costruito un gruppo solido e affiatato, che promette un gran bene per il futuro”.

RISULTATI

Serie A1 femminile 2024 – Gara di ritorno play-out

Tc Cagliari b. Park Tennis Club Genova 2-1 (andata 3-1)

Cristiana Ferrando (G) b. Barbara Dessolis (C) 7-5 6-0, Alessandra Mazzola (C) b. Anne Schaefer (G) 6-3 6-4, Marcella Dessolis (C) b. Anita Bertoloni (G) 6-4 6-3.

