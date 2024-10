Tennis Club Crema, buona la… seconda: successo per 4-2 nella trasferta a Trento

L’amaro pareggio contro il Tennis Club Sinalunga nella prima giornata grida ancora vendetta, ma in un campionato breve e intenso come la Serie A1 non c’è tempo per recriminare. Era necessario voltare immediatamente pagina e i ragazzi del Tennis Club Crema l’hanno fatto alla grande, andando a prendersi i tre punti nella trasferta a Trento grazie al successo contro l’Ata Battisti. Una formazione che ha ritrovato quest’anno la massima serie dopo una lunga permanenza in passato, e che in virtù dei campi veloci poteva nascondere più di un’insidia. Ma i ragazzi di capitan Armando Zanotti sono stati bravi a dribblarle tutte per imporsi per 4-2, ipotecando il successo col 3-1 dei singolari e poi – a differenza di quanto successo sette giorni prima – completando l’opera nei doppi. Il team lombardo si è preso di nuovo il primo punto di giornata grazie al neo acquisto Riccardo Bonadio, promosso in due set contro Matteo Fondriest (6-4 6-2), ma poi si è lasciato riacciuffare in virtù della sconfitta del croato Luka Mikrut, battuto con un doppio 6-3 dal mancino Giovanni Oradini. Tuttavia, anche i due singolari successivi sono finiti nelle casse del Tc Crema: nel duello fra i numeri uno delle due formazioni Samuel Vincent Ruggeri ha sconfitto per 6-3 6-4 il francese Geoffrey Blancaneaux, mentre Lorenzo Bresciani ha firmato il 3-1 battendo dopo tre set e oltre due ore di gioco il trentino Davide Ferrarolli, superato col punteggio di 6-4 4-6 6-2.

A quel punto, dopo la pausa è stata la volta dei doppi, col Tc Crema che ha riproposto Samuel Vincent Ruggeri in coppia con Andrea Arnaboldi, affiancando invece Bonadio a Bresciani. Una soluzione che ha pagato, perché i primi si sono fatti bastare 67 minuti per battere Giovanni Oradini e Stefan Vedovelli, superando qualche incertezza iniziale per chiudere 6-4 6-3 e mettere in ghiaccio i tre punti. A favore dei padroni di casa l’altra sfida, vinta dalla coppia Blancaneaux/Fondriest per 7-6 6-4. “Siamo felici di come la squadra ha saputo reagire dopo la delusione della prima giornata – il commento di capitan Zanotti –, riuscendo a ottenere i tre punti in una trasferta ostica, su campi velocissimi. Direi che tutte le sfide hanno rispettato i pronostici e stavolta i doppi ci hanno dato ragione. La chiave? Non abbassare mai la guardia, perché sono stati tutti incontri di alto livello. Basta distrarsi un attimo e la vittoria sfugge”. Fra sette giorni la terza giornata, ultima del girone d’andata. Sui campi del Tc Crema arriveranno i campioni d’Italia in carica del Ct Vela Messina, reduci dalla netta sconfitta (6-0) contro il Tc Sinalunga, balzato così al comando della classifica con 4 punti come i cremaschi, ma con una differenza migliore fra incontri vinti e persi (9-3 contro il 7-5 del Tc Crema).

RISULTATI

Seconda giornata Girone 2

Ata Battisti Trentino – Tennis Club Crema 2-4

Riccardo Bonadio (C) b. Matteo Fondriest (A) 6-4 6-2, Giovanni Oradini (A) b. Luka Mikrut (C) 6-3 6-3, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Geoffrey Blancaneaux (A) 6-3 6-4, Lorenzo Bresciani (C) b. Davide Ferrarolli (A) 6-4 4-6 6-2, Vincent Ruggeri/Arnaboldi (C) b. Oradini/Vedovelli (A) 6-4 6-3, Blancaneaux/Fondriest (A) b. Bonadio/Bresciani (C) 7-6 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Sinalunga, 4 punti (9-3)

2. Tennis Club Crema, 4 punti (7-5)

3. Ct Vela Messina, 3 punti (5-7)

4. Ata Battisti Trentino, 0 punti (3-9)

