Serie A2: il Ct Ceriano sconfitto in casa da Copertino

Nella seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile 2024, il Club Tennis Ceriano è stato battuto in casa dall’Apem Copertino con un netto 4-0. Le ragazze capitanate dal Silverio Basilico, dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino, non sono riuscite così a replicare lo stesso risultato contro la formazione pugliese, che ha messo in campo grande solidità e determinazione. Nel primo dei tre singolari in programma, Sebastianna Scilipoti ha sconfitto Greta Greco Lucchina 6-4 6-2. La portacolori del team salentino ha avuto qualche difficoltà solo nei primi game, poi ha messo sotto pressione la diciannovenne vicentina, nuovo acquisto del CTC, gestendo al meglio i momenti chiave dell’incontro. Il secondo match ha visto scendere in campo la “veterana” della formazione brianzola, Anna Turati, contro la rumena Andreea Rosca. La 27enne di Barzanò (Lecco) si è portata avanti di un set (6-3) e sembrava poter chiudere la pratica nel secondo. Invece, ha subito il ritorno della Rosca, la quale prima ha pareggiato i conti con lo stesso punteggio e poi ha chiuso al terzo set 7-5, dopo una girandola di emozioni e break, e dopo oltre 2 ore di gioco intenso. A cercare di risollevare le sorti dell’incontro ci ha provato Maria Aurelia Scotti, nella sfida tra giocatrici del vivaio, contro Linda Cagnazzo. Ma anche in questo caso, dopo un ottimo avvio della cerianese, è stata la Cagnazzo a trovare il ritmo giusto e a ribaltare il match (2-6 6-3 6-1 il risultato finale).

A fissare il punteggio sul 4-0 finale il doppio: Greco Lucchina e Scotti sono riuscite a portare al terzo set la sfida contro Scilipoti e Cagnazzo, ma nel super tie-break decisivo la coppia di Copertino l’ha spuntata per 11 punti a 9. “C’è delusione – ammette Basilico – perché alcuni match potevano avere un risultato diverso. Sia i singolari di Turati e Scotti, sia il doppio sono girati su pochi punti e purtroppo mai in nostro favore. Ovviamente faccio i complimenti ai nostri avversari, sono un’ottima squadra. Ora dobbiamo voltare pagina e giocare al meglio delle nostre possibilità le prossime sfide”. Nelle altre partite del girone 2, il Tc Prato ha battuto il Circolo della Stampa Sporting con un netto 4-0, mentre il Tennis Beinasco è stato sconfitto in casa dal Tc Parioli di Roma con il punteggio di 3-1. La classifica vede così in testa proprio il Tc Parioli Roma e Apem Copertino, entrambe a punteggio pieno (6 punti), seguite dal Ct Ceriano e dal Tc Prato, a quota 3 punti. In fondo alla graduatoria, senza punti, si trovano il Tennis Beinasco, il Circolo della Stampa Sporting e il Cus Catania che ha osservato il proprio turno di riposo. Pausa che toccherà a Ceriano domenica prossima: sarà l’occasione per recuperare energie e prepararsi in vista della sfida contro Catania, in programma per il 27 ottobre a Saronno. Sarà una partita cruciale per le ragazze del CTC, che vorranno tornare alla vittoria e confermare quanto di buono fatto nella prima giornata.

Serie A2 femminile 2024, giornata 2 – Girone 2

Club Tennis Ceriano – Apem Copertino 0-4

Sebastianna Scilipoti (A) b. Greta Greco Lucchina (C) 6-4 6-2, Andreea Rosca (A) b. Anna Turati (C) 3-6 6-3 7-5, Linda Cagnazzo (A) b. Maria Aurelia Scotti (C) 2-6 6-3 6-1, Scilipoti / Cagnazzo (A) b. Greco Lucchina / Scotti (C) 6-4 5-7 11/9.

Classifica

1. Tc Parioli Roma, 6 punti

2. Apem Copertino, 6 punti

3. Club Tennis Ceriano, 3 punti

3. Tennis Club Prato, 3 punti

5. Tennis Beinasco, 0 punti

5. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

5. Cus Catania, 0 punti

Leggi anche: