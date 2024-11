Serie A2, il Ct Ceriano pareggia a Beinasco e si salva

Con il pareggio per 2-2 sui campi del Tennis Beinasco, il Club Tennis Ceriano centra la salvezza diretta nella Serie A2 femminile 2024. L’obiettivo di inizio campionato viene pertanto raggiunto dalle ragazze capitanate da Silverio Basilico, riscattando così la passata sfortunata stagione terminata con la retrocessione (poi a inizio anno il club brianzolo era stato ripescato nella serie cadetta). Nella trasferta torinese, nel primo singolare di giornata, Camilla Scala non ha avuto problemi contro Reka-Luca Jani (6-1 6-1). L’imolese, da anni colonna del CTC, ha comandato il match dall’inizio alla fine con un solo piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo set, quando ha subito un break, poi prontamente recuperato. Il punto del pareggio piemontese è arrivato per mano di Anastasia Grymalska che ha battuto Greta Greco Lucchina per 6-0 6-3. Dopo un primo parziale a senso unico, la 19enne vicentina, nuova giocatrice di Ceriano, ha provato a reagire nel secondo ma senza riuscire a colmare il gap con l’avversaria.

Il nuovo vantaggio della squadra del presidente Severino Rocco è stato merito di Rachele Zingale. La giocatrice del vivaio brianzolo ha conquistato il primo parziale mentre da Catania sopraggiungevano confortanti notizie. La capolista Tc Prato infatti era già avanti 2-0 contro la squadra siciliana permettendo a entrambe le formazioni in campo a Beinasco di salvarsi. Perso il secondo set contro Maria Canavese, Zingale ha poi chiuso col punteggio di 6-2 3-6 6-2. La stessa Zingale e Maria Aurelia Scotti ha poi concesso il doppio finale alle avversarie Canavese e Zmau. “Ho ringraziato le ragazze perché ho veramente rivisto lo spirito di unione di qualche anno fa – ha commentato capitan Basilico -. Oggi poi devo fare ulteriori complimenti a Camilla Scala: è stata la protagonista di giornata, ha giocato in un modo incredibile contro un’avversaria che è stata n.104 al mondo. Greco Lucchina più di così non poteva fare contro la Grymalska che era veramente in palla. Brava poi Zingale che ha reagito ai momenti di difficoltà. Tornando alla stagione, sono davvero orgoglioso per questa salvezza meritata, ottenuta con tutte giocatrici italiane”. Per Ceriano si conclude così la Serie A2 2024, con ottime indicazioni per il futuro.

Serie A2 femminile 2024, giornata 7 – Girone 2

Tennis Beinasco – Club Tennis Ceriano 2-2

Camilla Scala (C) b. Reka-Luca Jani (B) 6-1 6-1, Anastasia Grymalska (B) b. Greta Greco Lucchina (C) 6-0 6-3, Rachele Zingale (C) b. Maria Canavese (B) 6-2 3-6 6-2, Canavese/Zmau (B) b. Scotti/Zingale (C) 1-2 rit.

Classifica finale girone 2

1. Tennis Club Prato, 18 punti

2. Tc Parioli Roma, 13 punti

3. Apem Copertino, 11 punti

4. Club Tennis Ceriano, 7 punti

5. Tennis Beinasco, 7 punti

6. Cus Catania, 4 punti

7. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

Leggi anche: