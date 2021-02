Malgaroli e Caldera trionfano all’Open Fibre Drums. E sabato il Ct Ceriano torna protagonista

Il primo torneo stagionale organizzato dal Club Tennis Ceriano ha emesso i suoi verdetti. All’edizione di debutto dell’Open Fibre Drums Italia (1.200 euro di montepremi complessivo) trionfano Leonardo Malgaroli e Sofia Antonella Caldera. Il giovane atleta bergamasco si è imposto in finale sull’altro lombardo Mattia Bellucci per 6-2 1-6 7-2. Malgaroli, che pochi mesi fa è giunto fino ai quarti di finale nel tabellone Junior di doppio del Roland Garros 2020, ha fatto valere il suo servizio potente e preciso nel tie-break decisivo contro il 19enne di Castellanza.

Anche Caldera, tesserata per il Tennis Beinasco (Torino), faceva parte del novero delle favorite e non ha tradito le attese superando Emma Lioi per 6-2 6-4. La tennista bergamasca (che negli ottavi aveva eliminato la giocatrice di casa Maria Aurelia Scotti) non era al top della forma per qualche acciacco fisico e non è riuscita a contenere la forza dell’avversaria. Soddisfatto il presidente del CTC, Severino Rocco: “Abbiamo assistito a un torneo di ottimo livello e speriamo di ripeterci al più presto già nei prossimi giorni”. Nemmeno il tempo di chiudere questo primo appuntamento stagionale che, dal prossimo 27 febbraio, si torna di nuovo in campo al Club Tennis Ceriano con l’Open maschile Trilux Italia. Giovedì si chiuderanno le iscrizioni e sabato il via.

© riproduzione riservata