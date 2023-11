Serie A2, due partite per sperare: Ceriano a caccia della salvezza

Dopo una pausa lunga due settimane, fra lo stop del campionato e il turno di riposo, il Club Tennis Ceriano torna in campo per un doppio impegno che vale la salvezza. Con un solo punto in classifica, attualmente la formazione brianzola occupa l’ultimo posto del girone 2 di Serie A2 insieme al Tc Baratoff di Pesaro. Con sei punti ancora in palio, tutto è ancora possibile ma, realisticamente, il primo obiettivo è quello di evitare la retrocessione diretta e provare a disputare almeno i play-out. Di fatto, domenica 12 novembre il CTC dovrà vedersela contro il Tc Prato (attualmente in testa al girone con 12 punti) in una trasferta sulla carta proibitiva, per poi chiudere la fase a gironi sette giorni più tardi in casa proprio contro il Tc Baratoff. Vincere contro la formazione pesarese sarà probabilmente decisivo, ma la formazione capitanata da Silverio Basilico proverà a conquistare almeno un punto in Toscana: ora come ora, infatti, è importante massimizzare i risultati senza fare troppi calcoli. Per riuscirci sarà fondamentale mettere in campo quello spirito di gruppo che negli anni scorsi ha permesso al CTC di sfiorare in più occasioni la promozione nella massima serie. L’obiettivo quest’anno è diverso, ma se il club del presidente Severino Rocco recupererà tutte le sue giocatrici potrà ottenerlo. Di certo, le ragazze combatteranno fino all’ultimo punto, come hanno sempre fatto.

Serie A2 femminile 2023 – Sesta giornata Girone 2 (12 novembre)

Tc Prato vs Ct Ceriano

Tennis Training Foligno vs Park Tc Genova

Tc Baratoff vs Circolo della Stampa Sporting

Serie A2 femminile 2023 – Settima giornata Girone 2 (19 novembre)

Ct Ceriano vs Tc Baratoff

Tc Cagliari “A” vs Tennis Training Foligno

Tc Prato vs Park Tc Genova

Classifica Girone 2

Tennis Club Cagliari “A”, 12 punti

Tennis Club Prato, 12 punti

Park Tennis Club, 7 punti

Tennis Training, 5 punti

Stampa Sporting, 4 punti

Club Tennis Ceriano, 1 punto

Tennis Club Baratoff, 1 punto

