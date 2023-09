Entusiasmo e attesa a Ceriano per i campionati regionali femminili e l’esordio in Serie A2

C’è grande entusiasmo dalle parti di Ceriano Laghetto per la prima edizione dei Campionati regionali femminili che si stanno giocando in questi giorni proprio nel club brianzolo e che stanno entrando nella fase clou: le finali infatti sono in programma nella mattinata di sabato 30 settembre. Ma c’è anche grande attesa: perché è tutto pronto per il Campionato femminile di Serie A2 con il Club Tennis Ceriano che esordirà in casa domenica 1 ottobre contro la formazione A del TC Cagliari. Confermato in blocco il team 2022 con Anna Turati, Camilla Scala, Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti e Alice Dell’Orto, entrano in rosa la giovanissima Martina Morotti (under 14) e Sapfo Sakellaridi (2.1), giocatrice greca classe 2003 che, nonostante la giovane età, si è già messa in luce nel panorama Wta raggiungendo proprio quest’anno la 276esima posizione del ranking mondiale. Per conoscere meglio le giocatrici e scoprire quali saranno gli obiettivi della formazione capitanata da Silverio Basilico, appuntamento per sabato 30 settembre alle ore 19.30 al Centro Robur di Saronno quando il CTC terrà una conferenza stampa di presentazione della stagione che partirà pochissime ore dopo. La squadra brianzola, dopo aver sfiorato la promozione nella massima divisione negli ultimi due anni, andrà di nuovo a caccia dell’impresa di un ritorno in A1.

