Giorgio Gnutti vince in casa (o quasi): suo il sesto Memorial Polotti Caterina

È tesserato in Trentino e risiede in Valsabbia, ma le origini di Giorgio Gnutti sono a Lumezzane, città dei genitori. Per questo, il suo trionfo nella sesta edizione del Memorial Polotti Caterina ha il sapore del successo in casa, per un sedicenne che nel rodeo di terza categoria del Tennis Club Lumezzane si è trovato di fronte un tabellone super impegnativo ma l’ha dominato senza grandi problemi, vincendo quattro incontri senza cedere un set. Addirittura, il giovane di Agnosine ha lasciato per strada appena sei giochi in tutto il torneo: zero nelle prime due sfide, tre nella semifinale contro Alessandro Moroni e altri tre nel match decisivo contro l’altro bresciano Francesco Mosca, regolato per 4-2 4-1 in una sfida decisa – come già le precedenti – dalle grandi qualità di Gnutti: buon servizio, super risposta, abitudine ai campi rapidi e ottimo timing sulla palla. Per il giocatore di classifica 3.1, tesserato per il Tennis Club Borgo Chiese, si tratta del quarto successo del 2023.

“Si è chiusa una bella edizione del torneo – ha detto Matteo Zanetti, responsabile del club –, con 35 iscritti e tanti incontri di qualità. È filato tutto liscio, con la vittoria di un giovane capace di esprimersi davvero a ottimi livelli”. Unica nota negativa la carenza di pubblico, per eventi che meriterebbero maggiore attenzione. “Ci auguriamo – prosegue Zanetti – che in futuro il numero di spettatori possa aumentare, e stiamo lavorando per proporre un calendario di attività sempre più intenso”. Lo conferma la scelta, per il 2024, di raddoppiare il numero di eventi Fitp: nel 2023 sono stati tre (oltre ai numerosi tornei Tpra), mentre il prossimo anno diventeranno sei, fra tornei di terza categoria, quarta e giovanili. Naturalmente con la conferma a fine anno dell’ormai tradizionale Memorial Polotti Caterina.

RISULTATI

Quarti di finale: Mosca b. Filippini 4-0 4-1, Marcarini b. Fusato 4-2 5-3, Gnutti b. Giovanelli 4-0 4-0, Moroni b. Lazzari 4-2 4-0. Semifinali: Mosca b. Marcarini 4-1 3-5 10/4, Gnutti b. Moroni 4-0 5-3. Finale: Giorgio Gnutti b. Francesco Mosca 4-2 4-1.

