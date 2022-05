Il sogno Sport Education è alla portata di tutti: grazie ai partner arrivano le borse di studio

Il progetto è di quelli che valgono, perché propone un lungo percorso formativo che abbraccia sport ed educazione, finalizzato alla costruzione degli adulti di domani. Ma nell’universo Sport Education c’è di più, visto che oltre ad aver lavorato per garantire il carattere no profit del programma, i due fondatori Simone Fiocchi e Andrea Mantellini hanno capito da subito che la possibilità era troppo preziosa per essere limitata a pochi, e andava potenzialmente estesa a chiunque. Da lì l’idea di proporre delle borse di studio a disposizione dei ragazzi meritevoli e di sani valori, così come delle famiglie meno abbienti: un’iniziativa accolta con entusiasmo dal main partner Banca di Bologna e da tutti gli altri sostenitori di Sport Education, privati compresi, tutti molto sensibili al tema dell’educazione dei giovani e al concetto di no profit a supporto di quelle famiglie che altrimenti avrebbero difficoltà a garantire ai figli un percorso formativo simile. Le borse di studio saranno assegnate secondo valutazioni di merito sportivo e scolastico, e saranno di due tipologie: quelle per il progetto pilota Gymnasium, ovvero il percorso di avviamento allo sport che mira ad aiutare i bambini dai 5 ai 10 anni d’età a individuare la disciplina che più gli si addice; e quelle per la Tennis Academy, che hanno lo scopo di aiutare gli atleti under di alto livello a farsi strada nel mondo della racchetta. Un progetto, quello tennistico, inaugurato nel settembre del 2021 in collaborazione col Piatti Tennis Center e con il supporto di Andrea Terenzio, e che propone una visione innovativa dei metodi di allenamento agonistico, basati su team multidisciplinari.

Grazie al supporto dei partner, il primo bando di concorso istituito da Sport Education prevede l’assegnazione di un totale di cinque borse di studio triennali per la copertura totale/parziale (a seconda dell’indicatore I.S.E.E.) dei costi di frequentazione della Tennis Academy, ed è riservato agli atleti di alto livello delle categorie under 12, 14 e 16, nati fra il 2006 e il 2011. Oltre ai meriti sportivi e scolastici, verranno valutati anche il potenziale sportivo degli atleti, e l’aderenza valoriale al progetto da parte sia del ragazzo sia della famiglia. Le domande di partecipazione al bando (aperto a ragazzi provenienti da tutta Italia, e disponibile sul sito www.sport-education.it) dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo borsedistudio@sport-education.it entro e non oltre le ore 13 di venerdì 24 giugno 2022. Le prove e i colloqui si svolgeranno presso la sede di “Sport Education” in Via Valeriani n.21 (Bologna), a partire da lunedì 6 giugno 2022, e termineranno sabato 9 luglio 2022. La graduatoria, stilata da una Commissione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda, verrà pubblicata venerdì 15 luglio 2022. Più avanti nel corso dell’anno verrà poi aperto anche un secondo bando, per l’assegnazione di borse di studio relative al progetto Gymnasium. “Più in generale – dicono i fondatori – il processo di selezione e permanenza dei ragazzi sulla base di valutazioni delle capacità sportive, ma anche di visione educativa, motivazione e valori, sarà esteso a tutti gli atleti che intendono entrare a far parte del progetto Sport Education. Sarà infatti possibile accettarne solo un numero ristretto, per creare un contesto educativo di valore che possa garantire elevati standard qualitativi”.

