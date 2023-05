Il Tennis Club Cagliari domina ancora in B1: altro 6-0 e primo posto in solitaria

Due incontri di Serie B1, altrettante vittorie per 6-0. È lo splendido ruolino di marcia della formazione maschile del Tennis Club Cagliari, partita con l’obiettivo di riconquistare la Serie A2 e subito capace di abbinare alle ambizioni delle prestazioni di altissimo livello. Basti pensare che nelle prime due sfide, in trasferta a Casale Monferrato e quindi in casa contro gli altoatesini del Tennisclub Rungg di Appiano (Bolzano), i ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello non hanno ceduto nemmeno un set, dominando in lungo e in largo. Quella di domenica è stata una sfida diversa dal solito, perché giocata indoor a causa della pioggia e quindi su un unico campo, ma nonostante le condizioni particolari i padroni di casa non hanno concesso nulla, garantendosi i tre punti già al termine dei singolari. Merito delle vittorie di Bruno Pujol Navarro, del debuttante Andrea Picchione e dei due “vivaio” Nicola Porcu e Roberto Binaghi, il quale ha firmato il successo del 4-0. Una passeggiata, invece, i due successivi doppi, risolti dai ritiri degli avversari dopo pochi game.

“Tutti i quattro singolaristi – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del club – hanno fatto benissimo la loro parte, aiutandoci a cogliere un ottimo risultato. Ma come sempre, per noi, conta di più ciò che durante il campionato riusciamo a creare, con l’aiuto di atleti abituati a giocare a livello internazionale, che diventano un modello per i ragazzi del nostro settore agonistico, in campo e fuori. C’erano tanti giovani a seguire il campionato e di questo siamo contenti: è così che possiamo creare una cultura sportiva fatta di serietà e professionalità”. Grazie a una nuova vittoria, il Tennis Club Cagliari conferma la vetta in solitaria nella classifica del girone 6, alla vigilia del turno di riposo. I ragazzi non saranno impegnati domenica 28 maggio, ma poi giocheranno due sfide in tre giorni: venerdì 2 giugno (approfittando della festività) scenderanno in campo in casa contro il Ct Lanciano, mentre domenica 4 giugno faranno visita al Tennis Club Pavia. Due match fondamentali per confermare ambizioni da play-off.

RISULTATI

Girone 6 – Seconda giornata

Tennis Club Cagliari b. Tennisclub Rungg 6-0

Bruno Pujol Navarro (C) b. Patrick Prader (R) 6-4 6-3, Nicola Porcu (C) b. Moritz Trocker (R) 6-1 6-4, Andrea Picchione (C) b. Maximilian Figl (R) 6-2 6-3, Roberto Binaghi (C) b. Pietro Augusto Bonivento (R) 6-1 6-4, Sanna/Capalbo (C) b. Prader/Figl (R) 2-0 ritiro, Porcu/Pujol Navarro (C) b. Trocker/Faustini (R) 4-0 ritiro.

CLASSIFICA GIRONE 6

1. Tc Cagliari, 6 punti (12-0)

2. Ct Lucca, 6 punti (10-2)

3. Ct Lanciano, 3 punti (6-0)

3. Ct Reggio Emilia, 3 punti (6-0)

5. Tc Rungg Suedtirol – Alpeker, 0 punti (2-10)

6. Tc Pavia, 0 punti (0-12)

6. Canottieri Casale, 0 punti (0-12)

