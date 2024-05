L’avventura in Serie C si chiude, ma il CT Ceriano si consola con i campionati giovanili individuali

Il 3-1 incassato nella trasferta sui campi del TC Milano A. Bonacossa scrive la parola fine sulla corsa del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie C femminile 2024. Dopo aver superato la fase a gironi grazie al secondo posto ottenuto nel proprio raggruppamento, il club brianzolo nella seconda fase regionale ad eliminazione diretta non ha potuto nulla contro la corazzata meneghina che ha chiuso i conti dopo i match di singolare. “L’aver pescato il Tc Milano ci ha penalizzati – ha detto il capitano Silverio Basilico -, abbiamo fatto quello che potevamo. Col senno di poi, un pareggio contro il Villa Reale Tennis a Monza nell’ultima giornata del girone ci avrebbe avvantaggiato nel sorteggio potendo affrontare una seconda classificata. Alla fine l’obiettivo è stato comunque raggiunto: abbiamo fatto giocare le ragazze più giovani facendo vivere loro una stagione da protagoniste. Dispiace per non aver mai potuto schierare Martina Morotti a causa di alcuni problemi fisici e in questa ultima partita non abbiamo potuto contare nemmeno su Ilaria Pennati per un affaticamento muscolare, ma siamo comunque soddisfatti del percorso fatto”. Anche perché l’amaro in bocca passa subito se si guarda ai campionati regionali individuali dove ben tre giocatori del Club Tennis Ceriano sono riusciti a qualificarsi ai campionati nazionali 2024. Aila Zennaro ha vinto la prova sui campi del Tennis Club Oggiono (LC) valevole per la categoria under 12 femminile (6-0 6-4 su Marta Bruneo in finale) mentre Ilaria Pennati e Sara Oppo hanno ottenuto il pass dopo aver raggiunto le finali rispettivamente nella categoria under 15 e under 13 femminile. “Non era mai successo nella storia del circolo: si tratta di un risultato straordinario che conferma la bontà del cammino intrapreso nel dare sempre più spazio ai nostri giovani nel settore agonistico” ha concluso Basilico.

Serie C 2024 – Seconda fase regionale, tabellone play-off

TC Milano A. Bonacossa b. CT Ceriano 3-1

Susan Bandecchi (M) b. Maria A. Scotti (C) 6-0 6-1; Jennifer Scurtu (M) b. Eleonora Canovi (C) 6-3 6-2; Allegra Troise Mangoni (M) b. Bianca Elisabetta Franchi (C) 7-5 6-0; Scotti/Canovi (C) b. Palazzo/Paoletti Agosti (M) 6-4 2-6 10/2.

Leggi anche: