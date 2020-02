Le maglie del tennis italiano per la lotta contro il cancro

Si chiama “Atleti al tuo fianco” ed è un progetto di Arenbì Onlus che dal 2016 coinvolge i rappresentanti del tennis nazionale in messaggi di vicinanza alle persone che combattono contro il cancro e in inviti alla vicinanza alle loro famiglie.

Nato con il supporto di Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, Atleti al tuo fianco in poco più di tre anni ha reso attivo il mondo del tennis italiano su un tema tanto delicato quanto reale: l’importanza delle emozioni della vita di tutti i giorni mentre si combatte un tumore maligno. Da Matteo Berrettini a Sara Errani, da Corrado Barazzutti a Tathiana Garbin passando per Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Mara Santangelo, sono più di 80 i tennisti che prendono parte a questa iniziativa.

In occasione del Memorial Agazzi di fine dicembre, i partecipanti hanno donato e firmato alcuni propri cimeli per sostenere l’associazione nella distribuzione gratuita del materiale negli ospedali e centri specialistici oncologici: fino a questa sera sul canale Ebay di Arenbì Onlus sarà possibile aggiudicarsi la maglia autografata di Lorenzo Sonego, la racchetta di Alessandro Giannessi, le scarpe di Federico Gaio e tanti altri cimeli.

Un modo sensibile per aggiudicarsi un pezzo personale dei nostri tennisti sostenendo attività di beneficenza diretta alle famiglie che combattono contro il cancro: link per partecipare alle aste www.ebay.it.

