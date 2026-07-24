Lorenzo Rocco nella storia: il talento del Tc Cagliari conquista la finale degli Assoluti di Seconda Categoria

Il Tennis Club Cagliari vive una giornata destinata a entrare nella storia del tennis sardo. Lorenzo Rocco ha conquistato l’accesso alla finale dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, diventando il primo tennista isolano a raggiungere l’atto conclusivo del singolare tricolore. Un risultato che certifica la crescita del giovane portacolori del club e il valore del progetto tecnico portato avanti negli ultimi anni a Monte Urpinu.

In semifinale, Rocco ha offerto una prestazione di altissimo livello, superando con autorità Giuseppe Caparco con il punteggio di 6-2 6-0. Una prova di grande solidità e maturità, nella quale il cagliaritano ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, confermando le qualità che nelle ultime stagioni lo hanno portato a mettersi in evidenza anche a livello nazionale e internazionale.

Domenica mattina, alle 9.30, sul campo 14 del Tennis Club Cagliari, il giovane sardo si giocherà il titolo italiano contro il campione in carica Alessandro Ingarao, che nell’altra semifinale ha eliminato Tommaso Gabrieli con un netto 6-2 6-1.

“Quando abbiamo deciso di ospitare i Campionati Italiani di Seconda Categoria, uno dei nostri sogni era vedere un ragazzo del vivaio lottare per il titolo”, ha dichiarato la presidente del Tennis Club Cagliari Lodovica Binaghi. “All’epoca era soltanto una speranza, mentre oggi è diventata realtà. Lorenzo giocherà la finale dei Campionati Italiani e questo rappresenta un motivo di enorme orgoglio per tutto il nostro circolo. È la conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e che il lavoro svolto in questi anni sta producendo risultati concreti. Invitiamo tutti gli appassionati a venirci a sostenere per vivere insieme una giornata speciale”.

Per il Tennis Club Cagliari il traguardo raggiunto da Rocco rappresenta molto più di una semplice finale. È la dimostrazione della bontà di un progetto costruito sulla crescita dei giovani del vivaio, accompagnati quotidianamente dal direttore tecnico Martin Vassallo Argüello e dall’intero staff del circolo.

Contro Caparco, il giovane cagliaritano ha confermato tutte le proprie qualità: solidità da fondo campo, lucidità tattica e un’eccellente condizione atletica, elementi che gli hanno permesso di controllare il match dall’inizio alla fine e di chiuderlo senza concedere possibilità di rimonta.

Ora manca l’ultimo passo. Di fronte ci sarà Alessandro Ingarao, dominatore delle ultime edizioni dei Campionati Italiani di Seconda Categoria e campione uscente, ma Lorenzo Rocco avrà dalla sua il sostegno del pubblico di casa e la possibilità di scrivere una pagina ancora più importante nella storia del tennis sardo. Il Tennis Club Cagliari e tutto il movimento isolano sognano un’impresa che fino a pochi anni fa sembrava soltanto un’ambizione e che oggi è distante una sola partita.