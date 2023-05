MXP Tennis Academy e Quanta Club uniscono le forze: a Milano un nuovo progetto di alto livello

Un progetto dalle potenzialità enormi per la città di Milano, grazie alla collaborazione fra due realtà di primissimo piano. È quello che nascerà dal 1° settembre grazie all’unione di intenti fra la MXP Tennis Academy, la società nata nel 2020 da un’idea di Fabio Chiappini (Direttore tecnico) e Marco Brigo (Direttore sportivo), e il Quanta Club di Milano, splendido centro sportivo da 62.000 metri quadrati, con 16 campi da tennis e servizi di altissima qualità. La collaborazione vedrà la guida della parte tecnico-sportiva tennistica dell’impianto a Nord di Milano – e della sua Academy – affidata ai tecnici della MXP, con l’obiettivo di integrare un’esperienza pluriennale con un numero rilevante di iscritti. Spetterà a loro coordinare tutte le attività del “mondo” tennis, compresa la preparazione atletica: da quelle che riguardano i professionisti, fino ai corsi adulti, passando per scuola tennis e settore agonistico. Tutto, naturalmente, con l’obiettivo comune di alzare l’asticella e creare a Milano un progetto tecnico di grande valore, in grado di portare risultati entusiasmanti. “L’idea – dice Marco Brigo – nasce dal desiderio comune di ampliare la propria dimensione. Un progetto tecnico di livello ha bisogno di una struttura in grado di supportarlo a dovere, e viceversa. Noi ci mettiamo la prima parte, portando le nostre competenze e il nostro know how al servizio del Quanta Club”. “L’ impianto – continua Fabio Chiappini – ha tutto il necessario per permettere agli atleti di alto livello di prepararsi in maniera performante. Per i nostri obiettivi sportivi si tratta di un passo avanti decisivo per puntare ancora più in alto”.

“Dopo anni di lavoro con ottimi responsabili tennis, a cui va il nostro più sentito ringraziamento – dice Riki Tessari, Presidente di Quanta Club – eravamo alla ricerca di un nuovo approccio, una filosofia innovativa. Sin da subito abbiamo trovato un’alchimia professionale e umana notevole con MXP Tennis Academy. Rappresentano tutto quello che cercavamo e saranno indubbiamente il partner ideale al quale affidare questo nuovo progetto. In una città come Milano, con un potenziale unico nel nostro Paese, questo nuovo connubio può garantire risultati superlativi”. Uno degli obiettivi principali sarà quello di sviluppare l’attività ‘pro’, ma puntando contestualmente al massimo della performance in tutti gli altri settori, lavorando con un metodo trasversale e un approccio comune che possa portare benefici tanto agli atleti impegnati a livello internazionale quanto ai ragazzi della scuola tennis. “Sarà una bella sfida – chiude Brigo – ma come staff siamo prontissimi e i nostri atleti non vedono l’ora. Abbiamo tanta voglia di iniziare, di creare sinergie nuove e di lanciarci in un progetto che promette grandi cose”.

Leggi anche: