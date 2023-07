Per il Ct Ceriano è di nuovo “fatal Verona”. Sfuma la promozione in Serie B1 per i ragazzi

Per la promozione in Serie B1 tutto rinviato alla stagione 2024 quando la formazione maschile del Club Tennis Ceriano tenterà di nuovo l’assalto alla categoria superiore. Quest’anno, ad infrangere i sogni del CTC, ci ha pensato l’Associazione Tennis Verona che nel ritorno del play-off non lascia scampo alla squadra brianzola e liquida la pratica con un secco 4-0. Dopo il 3-3 dell’andata, il team scaligero partiva certamente favorito e a complicare ulteriormente le cose per Ceriano ci ha pensato la sfortuna con il primo singolarista Alessio Zanotti fermato ai box da una fastidiosa epicondilite che lo aveva condizionato seriamente già durante il match di andata. Solo Lorenzo Furia sfiora il successo sui campi in terra battuta veneti, mentre negli altri tre singolari la squadra di casa si dimostra più attrezzata e competitiva. Proprio come accaduto alla formazione femminile due anni fa, quando il play-off valeva la promozione in Serie A1, Verona si dimostra di nuovo fatale. Corsi e ricorsi storici a parte, la formazione capitanata da Eugenio Ferrarini ha comunque disputato una stagione da incorniciare nella quale ha sbagliato poco o nulla riuscendo a qualificarsi in un girone di ferro e bloccando la squadra veronese sul 3-3 all’andata. La sensazione è che il CTC abbia tutte le carte in regola per ritentare la caccia alla categoria superiore già nella prossima stagione.

Serie B2 2023, play-off promozione (ritorno)

AT Verona b. Club Tennis Ceriano 4-0

Gabriel Roveri Sidney (V) b. Mattia Rossi (C) 6-4 6-0; Nik Razborsek (V) b. Massimiliano De Pasquale (C) 6-1 6-4; Nicolò Pozzani (V) b. Niklas Schell (C) 6-3 6-4; Tommaso Leoni (V) b. Lorenzo Furia (C) 2-6 7-5 6-4.

