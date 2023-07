Il Tc Cagliari perde la gara d’andata dei play-off, ma resta in corsa: domenica la resa dei conti

Dopo un Girone 6 dominato dall’inizio alla fine, con un rendimento che nessuna delle altre squadre in gara nel Campionato di Serie B1 ha saputo tenere, il Tennis Club Cagliari non si immaginava un avvio di play-off così, con una sconfitta per 4-2 nella gara d’andata del turno decisivo, sui campi dell’Out Line Tennis School di Lecce. Un k.o. che complica parecchio la corsa alla promozione ma non scoraggia i ragazzi capitanati da Martin Vassallo Arguello, comunque protagonisti di una buona prova che con un pizzico di fortuna in più poteva dare esito diverso. Non è stato così ma il tennis è anche questo, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e tenere alta l’attenzione in vista della gara di ritorno, che domenica 9 luglio sulla terra battuta di Monte Urpinu stabilirà il nome della formazione promossa in A2. Per il team sardo è ancora tutto possibile, grazie ai due incontri vinti in Puglia: il singolare conquistato da Andrea Picchione (che battendo Fabrizio Andaloro per 6-4 3-6 7-5 ha dato il primo punto ai suoi, dopo le sconfitte di Nicola Porcu, Bruno Pujol Navarro e Roberto Binaghi), e il successivo doppio conquistato dalla coppia Pujol Navarro/Binaghi, passati in due set (6-2 6-4) contro il duo Gammariello/Andaloro.

“Malgrado la nostra sconfitta – le parole di capitan Vassallo Arguello – è stato comunque un buonissimo incontro, con tante partite molto lottate e ottimi giocatori in campo. Purtroppo alcuni match sono girati a favore degli avversari, più abituati a giocare sulle superfici veloci (nella fattispecie il cemento all’aperto, ndr), mentre i nostri ragazzi hanno fatto un po’ di fatica ad adattarsi. Ma sono comunque molto contento di come hanno interpretato la sfida in termini di atteggiamento e di attaccamento alle partite, rappresentando molto bene la filosofia di lavoro che abbiamo portato avanti durante l’intero campionato. Dopo l’1-3 dei singolari siamo riusciti ad aggiudicarci un doppio, molto importante perché ci permette di restare in lotta. Ci auguriamo che il passaggio alla terra battuta in vista della gara di ritorno possa darci una mano. Siamo pronti a lottare fino all’ultima palla, per provare a riconquistare un posto in Serie A2”. Per riuscirci sarà necessaria una vittoria: 6-0 o 5-1 per ribaltare la situazione, 4-2 per giocare il doppio di spareggio.

RISULTATI

Turno finale play-off promozione – Gara d’andata

Out Line Tennis School b. Tennis Club Cagliari 4-2

Lorenzo Gagliardo (O) b. Nicola Porcu (C) 6-2 7-6, Stefano Papagno (O) b. Bruno Pujol Navarro (C) 6-2 4-6 6-3, Alexander Gammariello (O) b. Roberto Binaghi (C) 6-4 2-6 7-6, Andrea Picchione (C) b. Fabrizio Andaloro (O) 6-4 3-6 7-5, Papagno/Gagliardo (O) b. Sanna/Picchione (C) 6-0 6-2, Pujol Navarro/Binaghi (C) b. Gammariello/Andaloro (O) 6-2 6-4.

