La promozione non arriva, ma il Tc Crema celebra comunque una grande stagione di Serie C

Si era capito fin dal sorteggio dei play-off che la strada del Tennis Club Crema verso la promozione in Serie B2 sarebbe stata estremamente complicata. Perché dopo aver vinto il Girone 3 e superato la fase regionale con un nuovo successo, le ragazze capitanate da Daniela Russino sono state accoppiate alle marchigiane del Tennis Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”, una delle formazioni più attrezzate in gara negli spareggi promozione. Ma le lombarde ci hanno provato comunque, e malgrado una doppia sconfitta – 4-0 nella gara d’andata a Crema, 2-0 nella sfida di ritorno nelle Marche (risultato sufficiente alle rivali per festeggiare il salto di categoria) – chiudono la stagione a testa altissima, consapevoli di aver giocato un grandissimo campionato e di aver rappresentato degnamente la Lombardia nel tabellone nazionale, con una delle formazioni più giovani dell’intera competizione.

“Purtroppo nei play-off non siamo riuscite a dire la nostra – il commento della capitana Daniela Russino –, ma chiudiamo una stagione comunque ottima. Non ci saremmo mai immaginate di poter arrivare fino alla sfida decisiva per l’approdo in Serie B2, pertanto siamo molto orgogliose di quanto fatto. Gli innesti in squadra di Aurora Corvi e Martina Tognon sono stati preziosissimi: non solo hanno contribuito a far crescere il livello medio del team, ma si sono rivelate due pedine fondamentali anche dal punto di vista emotivo, contribuendo a rendere la squadra ancora più unita. Le ragazze hanno formato davvero un bel gruppo, affiatato e sempre partecipe, e questo ci ha permesso di vivere una splendida stagione, andata oltre le aspettative. Peccato per i play-off, ma ci riproveremo il prossimo anno”.

SERIE C FEMMINILE – Turno decisivo play-off promozione

Tennis Club Crema – Tennis Macerata 0-4 (gara d’andata)

Vittoria Modesti (M) b. Aurora Corvi (C) 7-5 6-0, Aurora Curzi (M) b. Giulia Finocchiaro (C) 6-2 6-3, Martina Parissi (M) b. Bianca Bissolotti (C) 5-7 6-4 6-3, Modesti/Curzi (M) b. Corvi/Finocchiaro (C) 6-2 6-3.

Tennis Macerata – Tennis Club Crema 2-0 (gara di ritorno)

Vittoria Modesti (M) b. Martina Tognon (C) 6-0 6-1, Aurora Curzi (M) b. Thea Alessandra Tamirsi (C) 6-1 6-0.

