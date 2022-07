Scotti e Cadenasso trionfano all’Open Fibre Drums Italia di Ceriano

Ci sono vittorie che arrivano nel posto giusto, al momento giusto. E quella di Maria Aurelia Scotti nel tabellone femminile del “Trofeo Fibre Drums Italia” (montepremi totale di 1.500 euro) e senz’altro una di queste. Perché a pochi giorni di distanza dalla duplice retrocessione delle formazioni maschile e femminile, rispettivamente dalla Serie B1 e dalla B2, dalle parti di Ceriano c’era bisogno di ritrovare il sorriso. Così, la vittoria della giovane giocatrice di casa nello storico appuntamento combined organizzato dal club, per giunta in una finale tutta targata CTC contro Ginevra Sassi (6-1 6-2 il finale), è stata senz’altro una delle migliori notizie per il circolo brianzolo che, peraltro, è riuscito a piazzare quattro giocatrici in semifinale con Eleonora Leva e Alice Dell’Orto. Un segnale positivo per il CTC che, da sempre, punta forte sul proprio vivaio e che proprio attraverso i giovani cresciuti in casa è riuscito ad ottenere risultati importanti.

Nel tabellone maschile a sorridere è stato il 17enne ligure Gianluca Cadenasso (2.2), che ha superato in finale il giocatore di casa Mattia Rossi (2.4) per 6-4 7-5. Quest’ultimo era giunto all’ultimo atto del torneo dopo aver avuto ragione dell’esperto Jonata Vitari (trionfatore dell’Open Campaccio nel 2019) in semifinale. Buona la prova di un altro cerianese, Lorenzo Furia, anch’egli approdato fino alle semifinali del torneo. Cadenasso, 17enne che gioca per il Tennis Club Genova 1893, è senz’altro un giovane interessante (best ranking Itf junior al numero 460) che in questi mesi è a caccia dei primi punti ATP nei tornei da 15 mila e 25 mila dollari in giro per l’Europa. Soddisfatto il direttore tecnico del Club Tennis Ceriano, Silverio Basilico, che commenta: “Un ottimo risultato per chiudere una stagione che, contrariamente a quella passata, è stata difficile per noi sul piano delle competizioni a squadre. Ma essere riusciti a piazzare quattro giocatrici in semifinale nel tabellone femminile e aver raggiunto la finale con Rossi in quello maschile sono segnali importanti che ci permetteranno di ripartire a settembre con ancora maggior entusiasmo”. Tanti i progetti in cantiere per il club di Ceriano Laghetto che, oltre al tennis, si prepara anche a puntare forte sul padel per la stagione 2022/23.

Open maschile

Semifinali: Cadenasso b. Furia 7-6 6-3, Rossi b. Vitari 6-3 6-2. Finale: Cadenasso b. Rossi 6-4 7-5.

Open femminile

Semifinali: Scotti b. Dell’Orto 6-2 6-1, Sassi b. Leva 6-3 6-4. Finale: Scotti b. Sassi 6-1 6-2.

Leggi anche: